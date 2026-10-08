Seguro espera "debate profícuo" para melhorar a vida das pessoas "numa altura muito difícil"

O Presidente da República, António José Seguro, afirmou hoje esperar "um debate profícuo" sobre o Orçamento do Estado para 2027, que procure melhorar a vida das pessoas " numa altura muito difícil".

Em breves declarações aos jornalistas, à saída de uma conferência sobre a situação internacional, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o chefe de Estado defendeu que o mundo precisa de paz e que Portugal precisa de estabilidade.

"Precisamos de ter estabilidade no nosso país para que possamos fazer aquilo que é necessário para melhorar a vida das pessoas. É esta a mensagem que eu quero deixar hoje", declarou.

Interrogado sobre o Orçamento do Estado para 2027, António José Seguro referiu que "o debate parlamentar não envolve o Presidente da República" e que compete ao Governo apresentar o Orçamento, e vai apresentá-lo, e compete aos partidos políticos pronunciarem-se sobre o Orçamento".

"Eu desejo que seja um bom debate, um debate profícuo, sempre com um propósito: melhorar a vida das pessoas, sobretudo numa altura muito difícil, em que muitos portugueses passam por dificuldades", acrescentou.

O Presidente da República não se quis alongar mais sobre este tema: "Não tenho mais nada a dizer".

O Governo PSD/CDS-PP vai entregar hoje no parlamento a proposta de Orçamento do Estado para 2027, em relação à qual o secretário-geral do PS e a sua direção já indicaram uma opção pela abstenção, que assegura a viabilização do diploma.