Assédio na Universidade da Madeira

Uma denúncia de assédio moral e laboral na Universidade da Madeira, mais concretamente no Departamento de Gestão e Economia está a ser acompanhada pelas entidades competentes, mas permanece sem esclarecimentos da tutela. Quanto à Reitoria, não confirma nem comenta as alegações registadas em acta. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 2.

Na nossa reportagem estamos, na linha da frente. Um projecto do RG3 aposta em drones ‘suicida’. A célula pioneira na Madeira já tem nove equipamentos prontos a voar e seis pilotos habilitados. Leia tudo nas páginas 4 e 5.

Na Justiça, abordamos, na página 16, o caso de uma doente mental que vai ser julgada por furtar chocolate.

Nas páginas 30 e 31, saiba que uma Tecnologia inovadora rende Esperança. Gustavo Marques sofreu queimaduras graves num acidente. Depois de um longo internamento em Lisboa regressou com vontade de voltar às pistas. Este é o nosso ‘Final Feliz’ de hoje.

Por fim, em entrevista ao médico França Gomes, nas páginas 32 e 33, três cirurgias marcam estreia do robô ortopédico.

Estas e outras notícias constam da edição deste domingo do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia com o DIÁRIO!