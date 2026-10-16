Madeira estreia-se em Portugal no concurso mundial de espirituosos

A Madeira acolhe, pela primeira vez, o Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, numa estreia que marca também a primeira realização do concurso em Portugal. A edição reúne 106 jurados de cerca de 40 países e bebidas espirituosas de 74 países.

"É a primeira vez na Madeira, é a primeira vez em Portugal. Por isso, é algo de que pessoalmente me orgulho muito", afirmou Ulric Nijs, responsável pela organização, destacando a tradição regional na produção de rum e vinho.

"O rum da Madeira é uma categoria que eu pessoalmente adoro", afirmou, realçando o seu perfil sensorial, marcado pela frescura e por notas de azeitona verde

O concurso pretende distinguir os melhores espirituosos do mundo, com um critério exigente na atribuição de medalhas. "Como regra, não atribuímos mais de 30% de medalhas", explicou Ulric Nijs.

A competição decorre até 18 de Outubro, no Pestana Casino Park Hotel, com mais de 2.300 produtos a concurso, entre os quais o rum e a poncha madeirenses.