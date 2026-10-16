PR romeno considera inaceitáveis ataques de drones contra navios no mar Negro

O Presidente da Roménia, Nicusor Dan, considerou hoje que os ataques a navios mercantis no mar Negro são "inaceitáveis e devem, por isso, cessar", sublinhando estarem em causa "vidas, o comércio global e infraestruturas críticas".

As declarações de Nicu?or Dan, divulgadas numa mensagem publicada na rede social X, surgem na sequência de um encontro, em Bruxelas, com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Mark Rutte, e com o primeiro-ministro búlgaro, Rumen Radev.

"Junto dos nossos aliados da NATO, assumimos o compromisso de defender cada centímetro do nosso território, incluindo as nossas águas e o nosso espaço aéreo", acrescentou o chefe de Estado romeno.

A Roménia anunciou hoje que oito pessoas estão desaparecidas depois de um incêndio ter deflagrado durante a manhã num navio com pavilhão de São Marino, no mar Negro.

"Havia 12 pessoas a bordo. Quatro delas estão sãs e salvas, enquanto oito estão atualmente dadas como desaparecidas", indicou a Autoridade Naval romena em comunicado.

A autoridade não especificou se se tratou de um ataque com drones, numa altura em que agressões com recurso a estes aparelhos não tripulados se têm multiplicado no mar Negro nas últimas semanas.

Os incidentes reforçam as preocupações europeias com a segurança marítima no mar Negro, uma região estratégica para o transporte de cereais e outras mercadorias, num contexto de intensificação da guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A União Europeia (UE) tem acusado reiteradamente a Rússia de campanhas híbridas contra os Estados-membros do bloco europeu e a países parceiros.

Reunidos hoje e sexta-feira numa cimeira em Bruxelas, os líderes dos 27 do bloco deverão discutir, entre outras matérias, o financiamento das necessidades da Ucrânia para os próximos anos e a resposta europeia às ameaças híbridas atribuídas à Rússia.