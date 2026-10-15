'Semitrópico' é o novo álbum dos NAPA e foi apresentado no Funchal
Fotos do fotojornalista Helder Santos da ASPRESS
O novo álbum dos NAPA foi apresentado, ao final da tarde de hoje, no Barreirinha Bar Café. 'Semitrópico' só será oficialmente lançado amanhã, mas esta quinta-feira já reuniu muitos fãs no Funchal.
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A Madeira aparece como um fio condutor no mais recente trabalho da banda formada por Guilherme Gomes, João Rodrigues, Francisco Sousa, Diogo Góis e João Lourenço Gomes.
Saiba tudo sobre o evento de apresentação na edição impressa do DIÁRIO de sexta-feira, 16 de Outubro.