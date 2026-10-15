Fotojornalista Gregório Cunha apresenta livro sobre arquipélago dos Bijagós em Bissau

O livro "Bijagós -- Ilhas da Humanidade", da autoria do fotojornalista português Gregório Cunha, que reúne um ano de trabalho documental sobre aquele arquipélago da Guiné-Bissau, é apresentado hoje ao público na capital guineense.

A obra é editada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com o Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP), e foi desenvolvida no âmbito da missão de Gregório Cunha na Guiné-Bissau entre junho 2025 e junho de 2026, onde desempenhou funções de oficial de comunicação das Nações Unidas.

O fotojornalista foi responsável pela realização das fotografias, pelo 'design' e pela gestão editorial do projeto, que visa, segundo o próprio, "contribuir para a divulgação e preservação do património natural e cultural dos Bijagós".

O livro, com capa dura e formato de 30 por 30 centímetros, tem 304 páginas e está organizado em quatro capítulos: três dedicados às áreas protegidas e parques nacionais do arquipélago e outro que reúne algumas das suas ilhas mais importantes.

Na nota de apresentação, Gregório Cunha destaca "a combinação entre a fotografia documental e os textos de investigadores guineenses das áreas do ambiente, da cultura e da sociologia, sublinhando a abordagem de temas como a biodiversidade, o modo de vida das comunidades, as tradições ancestrais, os desafios da conservação e as perspetivas para um futuro sustentável".

O arquipélago dos Bijagós, composto por 88 ilhas e ilhéus, das quais apenas 22 são habitadas, foi classificado como Património Mundial Natural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) em 2025 e é apresentado como um dos grandes santuários naturais da África Ocidental, destacando-se pela sua riqueza ecológica e cultural.

O livro, uma publicação bilingue, em português e inglês, visa principalmente contribuir para promover a Guiné-Bissau a nível internacional, estando prevista a sua distribuição em eventos internacionais dedicados ao ambiente em que o país participe, bem como junto de diplomatas e embaixadores.

Gregório Cunha nasceu há 55 anos na Venezuela, mas vive na Madeira desde os 4 anos.

É fotojornalista desde 1991 e trabalha para órgãos de comunicação social nacionais internacionais. É colaborador da agência Lusa desde 1995.

No âmbito das Nações Unidas, participou em missões no Sudão do Sul, onde esteve por duas vezes, no Uganda, na Etiópia e na Guiné-Bissau.

A apresentação decorre hoje às 17:00 locais (16:00 em Lisboa) no Hotel Ceiba e é esperada a presença do ministro do Ambiente e da Acção Climática, Carlos Pinto Pereira, e da representante das Nações Unidas no país, Alessandra Casazza.