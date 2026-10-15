Torreense concede reviravolta nos 'descontos' e perde com Sunderland

O Torreense somou hoje a primeira derrota na Liga Europa de futebol, ao conceder a reviravolta do Sunderland em tempo de compensação e perder por 2-1, em jogo da segunda jornada da fase de liga, disputado em Leiria.

O defesa brasileiro Volnei adiantou a formação de Torres Vedras, aos 37 minutos, só que os congolês Jules Ahoka empatou, aos 67, antes de o compatriota Noah Sadiki dar a volta e consumar o triunfo dos ingleses, aos 90+3.

Depois do triunfo sobre Lilleström na primeira jornada, o Torreense mantém-se com três pontos, sendo que na próxima semana visita os húngaros do Ferencváros, para a terceira ronda, agendada para 21 de outubro.