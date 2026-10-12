Ricardo diz ter "a certeza" de que polémica entre Jesus e Ronaldo se resolverá

O antigo guarda-redes internacional português Ricardo, que atualmente integra a equipa técnica de Jorge Jesus, garantiu hoje à Lusa que a polémica entre o selecionador e o futebolista Cristiano Ronaldo se "vai resolver de certeza".

Questionado à margem de uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) numa escola em Portimão, o antigo guardião luso abordou o recente caso que levou o capitão da seleção a abandonar o estágio, antes do jogo frente à Dinamarca, a contar para a Liga das Nações, em 01 de outubro.

"Vai-se tudo resolver de certeza", atirou Ricardo, frisando que não há "outra solução que não seja convergir no sentido do melhor que possa haver para a seleção".

Isso aplica-se, segundo o antigo atleta, "em tudo", sejam "coisas boas ou menos boas".

"As pessoas podem pensar de forma diferente em relação a algumas coisas, mas, conversando, se tivermos uma opinião diferente, talvez achemos um ponto em comum", acrescentou o antigo colega de Cristiano Ronaldo na seleção, com quem participou nos Europeus de 2004 e 2008, e no Mundial de 2006.

Para Ricardo, que representou clubes como o Boavista e o Sporting, entre outros, os "momentos bons e maus" fazem "parte onde há competitividade".

"Cada vez que as coisas são maiores, os problemas também parecem ser muito maiores", disse à Lusa.

Ricardo foi um dos convidados de uma tertúlia, organizada pela FPF, ao lado de Jéssica Silva e Andreia Faria, atletas da seleção feminina, perante dezenas de alunos de uma escola de Portimão.

Em 30 de setembro, Cristiano Ronaldo abandonou o estágio da seleção portuguesa, que preparava os jogos do Grupo A4 da Liga das Nações frente a Dinamarca e Noruega, tendo na semana passada justificado a sua atitude com uma quebra de confiança por parte do selecionador português, Jorge Jesus.

O avançado de 41 anos, que entretanto pediu desculpas e mostrou disponibilidade para voltar à equipa das 'quinas', foi suplente não utilizado no triunfo na visita à Noruega (2-1), em 27 de setembro, em Oslo, onde foi colocado a aquecer por Jorge Jesus e acabou por não entrar.

Ronaldo saiu do relvado sem se juntar aos companheiros de seleção nos agradecimentos aos adeptos lusos, e, em 30 de setembro, na sequência da conferência de imprensa de Jesus de antevisão ao jogo com a Dinamarca, 'desertou' da seleção.

O jogador do Al Nassr encontra-se suspenso preventivamente pela FPF, de forma não automática, sendo alvo de um processo disciplinar classificado como urgente, anunciou no sábado a Secção Não Profissional do Conselho de Disciplina federativo.