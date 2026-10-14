Apoios ao empreendedorismo permitiram criar 625 empresas na Madeira

O Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), promovido pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM), já apoiou a constituição de 625 empresas e a criação de 1.036 postos de trabalho, através de um investimento público acumulado superior a 11,7 milhões de euros.

Os números foram divulgados esta quarta-feira, durante a abertura da primeira Feira do Empreendedorismo da Madeira, que decorre na Praça do Povo, no Funchal, até sexta-feira, 16 de Outubro.

Só nos primeiros nove meses deste ano, o programa aprovou 33 projectos empresariais, que representam um apoio financeiro superior a 1,1 milhões de euros e a criação prevista de 47 postos de trabalho directos.

Conforme realçado em nota de imprensa, os investimentos abrangem diferentes áreas de actividade, nomeadamente a restauração, o turismo, a consultoria informática e as soluções digitais.

Na abertura do certame, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou a importância de incentivar a criação do próprio emprego, sublinhando que os apoios públicos não devem limitar-se à atribuição de incentivos financeiros.

A governante defendeu a necessidade de preparar os empreendedores, avaliar a viabilidade dos projectos e acompanhar o desenvolvimento dos negócios.

"Há uma palavra que associo muitas vezes a quem empreende: o inconformismo. A recusa em aceitar que uma circunstância adversa possa determinar toda uma vida", afirmou Paula Margarido, associando esta atitude aos três pilares da iniciativa, nomeadamente 'Inspirar, criar e construir'.

A feira contou, também, com a visita do secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, que considerou a iniciativa um exemplo que poderá ser replicado noutras regiões do País. O governante nacional destacou as oportunidades associadas à inteligência artificial e aos sectores específicos da economia madeirense, defendendo igualmente a continuidade da valorização salarial.

A iniciativa, organizada pelo IEM, decorre na Praça do Povo até ao próximo dia 16 de Outubro e reúne dezenas de empresários regionais. A iniciativa inclui palestras sobre inteligência artificial, financiamento e estratégias de marca pessoal, além de workshops de literacia financeira e criatividade.

O programa contempla ainda o concurso «Geração Empreendedora», destinado a alunos do ensino secundário e profissional, e uma edição especial do podcast «PODempregar», agendada para esta quinta-feira.

Durante a cerimónia, Paula Margarido destacou também os indicadores do mercado de trabalho regional, referindo que a população empregada atingiu as 137,8 mil pessoas, mais oito mil do que no período homólogo.

"Temos mais pessoas a participar no mercado de trabalho e, simultaneamente, mais pessoas empregadas. São números que traduzem o dinamismo da nossa economia e, sobretudo, a sua capacidade para criar emprego e gerar novas oportunidades", concluiu.