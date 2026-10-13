Ni Amorim critica decisões de títulos de ralis, mas garante cumprimento da FPAK

O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, criticou hoje a diferença entre as decisões judiciais sobre os títulos nacionais de ralis de 2024 e 2025, mas garantiu que a federação cumprirá as determinações do tribunal.

Em declarações à margem da apresentação do Rally 6 Cities North of Portugal, em Guimarães, o dirigente manifestou surpresa com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) de atribuir o título de 2025 a Armindo Araújo, em detrimento do espanhol Dani Sordo.

"Como é possível o mesmo tribunal julgar dois casos exatamente iguais e ter duas posições diametralmente opostas, de 2024 para 2025?", questionou.

Segundo Ni Amorim, a FPAK atribuiu inicialmente o título de 2025 a Sordo, seguindo o entendimento adotado pelo TAD no ano anterior, quando determinou a entrega do título ao britânico Kris Meeke.

"Não resta à FPAK outra alternativa que não seja cumprir a determinação do TAD e nem irá, logicamente, contestá-la", afirmou, acrescentando que a direção também não recorreu da decisão relativa a 2024.

O dirigente indicou, contudo, que os processos poderão prolongar-se nas instâncias superiores, devido às contestações dos interessados.

Ni Amorim rejeitou ainda a possibilidade de, caso o vencedor seja estrangeiro, resolver a questão distinguindo o vencedor do campeonato do campeão de Portugal, título reservado ao português mais bem classificado.

Segundo o presidente da FPAK, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) intimou a federação, em 2023, a retirar a designação de "vencedor do Campeonato de Portugal", dando-lhe 15 dias para o fazer, sob pena de perder o estatuto de utilidade pública.

"Os tempos evoluem e as regulamentações também. O que era nessa época já não é agora, não é permitido e já nem é possível", sustentou.

O dirigente defendeu a participação de pilotos estrangeiros no Campeonato de Portugal de Ralis, por considerar que elevam o nível competitivo e proporcionam referências aos jovens portugueses.

Considerou também injusto que pilotos portugueses possam conquistar títulos no estrangeiro e que concorrentes estrangeiros sejam impedidos de o fazer em Portugal, indicando que a federação levou essa preocupação ao IPDJ e à tutela governamental.

"A FPAK fez aquilo que lhe competia, mas não pode alterar leis do Governo nem deixar de cumprir as decisões do tribunal", sublinhou.

Sobre a exclusão do Rali de Portugal do calendário do Mundial de 2027, Ni Amorim classificou-a como uma notícia "inesperada e triste" e uma "perda brutal" para o país, manifestando esperança num regresso em 2028.

O presidente da FPAK revelou ter contactado o presidente do Automóvel Club de Portugal, Carlos Barbosa, e trocado mensagens com a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e o promotor do campeonato.

Em contraponto, saudou o anunciado regresso da Fórmula 1 a Portimão, em junho de 2027, atribuindo o mérito ao Governo e à capacidade organizativa do Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

Ni Amorim adiantou que está previsto aumentar a lotação do recinto para acolher entre 80 mil e 90 mil pessoas, antecipando a maior assistência de sempre numa prova de Fórmula 1 em Portimão.

O presidente da FPAK falou à margem da apresentação da prova de encerramento do Campeonato da Europa de Ralis (ERC), o Rally 6 Cities North of Portugal, que se realiza de 23 a 25 de outubro.

É, também, a penúltima jornada do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e conta com 41 viaturas Rally2 inscritas, 12 das quais correspondentes ao CPR. O título já está decidido a favor do finlandês Teemu Suninen.

O evento decorrer em Guimarães, Fafe, Felgueiras, Boticas, Cabeceiras de Basto e Ribeira de Pena.