Concentração promovida pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia no Largo do Colégio

Uma concentração promovida pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) decorre hoje, quarta-feira, 14 de Outubro, pelas 18 horas, no Largo do Colégio, no Funchal.

Sob o mote 'Por um Portugal Seguro para Todos!', a iniciativa pretende alertar para os problemas que afectam a segurança pública, nomeadamente a falta de meios, a carência de efectivos, o encerramento de esquadras e a necessidade de reforçar o policiamento de proximidade.

A associação sindical defende uma mudança urgente nas políticas de segurança e a valorização dos profissionais da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Sessão plenária

Assembleia Legislativa da Madeira

09h00 - A Associação de Promoção da Madeira vai entregar os documentos relativos a 2025 e 2026, incluindo os referentes ao Toast to America, ao JPP

Na sede da Associação

09h30 - 2.ª edição do evento 'Longevidade na Primeira Pessoa'

Colégio dos Jesuítas

11h00 - 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil

Assembleia Legislativa da Madeira

11h00 às 12h00 - Funchal assinala Dia Mundial da Saúde Mental

Universidade Sénior do Funchal

14h00 - Lançamento e apresentação da campanha 'Etiquetas', dinamizado pela EAPN Portugal – Núcleo da Região Autónoma da Madeira, em parceria com 12 entidades de economia social.

'Desconstruir o Rótulo: Uma Aula Aberta sobre Pobreza e Saúde Mental – Perspectivas de Intervenção Comunitária na RAM' às 15 horas.

Auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira



16h00 - Apresentação da edição de 2026 do EcoTrail Funchal

Átrio da Câmara Municipal do Funchal

18h30 - Recepção oficial à comitiva do EHF Beach Handball Champions Cup 2026

Hotel The Navigator Colombus

19h30 - Madeira Andebol SAD - ABC do Campeonato Betclic de andenol feminino

Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo

Agenda Política

11h00 - Miguel Albuquerque visita as obras, agora concluídas, de requalificação das 36 vagas residenciais, melhoria das condições de habitabilidade, acessibilidade e prestação de cuidados do lar do Porto Moniz - Fundação Mário Miguel

Caminho do Gorgulho, nos Lamaceiros

15h00 - Eduardo Jesus apresenta a edição de 2026 do Festival Internacional de Órgão da Madeira

Convento de Santa Clara

15h00 - Micaela Freitas participa na sessão de abertura da cerimónia comemorativa do 41.º aniversário da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira

Sala do Senado do Campus da Penteada

16h00 - Miguel Albuquerque visita um empreendimento privado, que resulta da reabilitação de um prédio urbano

Rua João Tavira

16h30 - Eduardo Jesus preside à inauguração da exposição 'ERCRPC-Madeira: Do Percurso ao Futuro'

Sala de exposições do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira

16h00 - Miguel Albuquerque preside à abertura oficial da I edição da Feira do Empreendedorismo, promovida pelo Governo Regional

Praça do Povo

18h30 - Elsa Fernandes marca presença na apresentação do livro 'Entrepreneurial Becoming', de Eduardo Leite

Salão Nobre do Governo Regional

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 14 de Outubro, Dia Mundial da Normalização e Dia Mundial da Espirometria:

1847 - Nasce o escultor português Soares dos Reis, autor de "O Desterrado", em Mafamude, Vila Nova de Gaia.

1906 - Nasce a filósofa alemã Hannah Arendt, referência do pensamento contemporâneo, autora de "As Origens do Totalitarismo".

1911 - Nasce Phan Dinh Khai, Le Duc Tó, político vietnamita, um dos fundadores do partido comunista da Indochina em 1930. Recusou o Prémio Nobel da Paz em 1973.

1933 - A Alemanha de Adolf Hitler abandona a Conferência sobre Desarmamento e deixa a Sociedade das Nações.

1944 - Morre, aos 52 anos, o marechal de campo alemão Erwin Rommel, obrigado ao suicídio por Adolf Hitler, depois da derrota nazi em África.

1962 - A agência Central de Inteligência (CIA) norte-americana autoriza o voo de um avião de espionagem sobre Cuba. Os Estados Unidos detetam a presença no país de mísseis SS-5 com ogivas nucleares.

1967 - Morre, com 65 anos, o escritor francês Marcel Aymé, autor de "Rua Sem Nome".

1981 - O Prémio Nobel da Paz é concedido ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), por promover os direitos fundamentais dos refugiados".

1988 - O Metropolitano de Lisboa inaugura o prolongamento da linha que liga Sete Rios (atual Jardim Zoológico) ao Colégio Militar/Luz.

2003 - Morre, com 83 anos, o canadiano Ben Metcalfe, ambientalista e jornalista, cofundador da organização Greenpeace.

2005 - Na XV Cimeira Ibero-americana, em Salamanca, os Estados-membros discutem imigração, luta contra a pobreza, catástrofes e terrorismo. Espanha propõe a criação de um Conselho Económico e Social Ibero-americano.

2006 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução 1718 que impõe sanções económicas e comerciais à Coreia do Norte e exige que Pyongyang se abstenha de qualquer novo teste nuclear.

2008 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica Portugal como um dos cinco países do mundo que mais "notáveis progressos" fizeram na redução da taxa de mortalidade desde 1975, em especial da mortalidade infantil.

2013 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído a três norte-americanos, Lars Peter Hansen, Eugene Fama e Robert Shiller.

2018 - Morre, aos 81 anos, Eduardo Arroyo, pintor, escultor e escritor espanhol.

2020 - Covid-19. Portugal passa da situação de contingência para situação de calamidade, anuncia o primeiro-ministro, António Costa, justificando com a gravidade da evolução da pandemia. É decidido que a partir das 00:00 não pode haver ajuntamentos de mais de cinco pessoas na via pública e eventos familiares (como casamentos) não podem ter mais de 50 pessoas. Ficam também proibidos os festejos académicos.

2022- Morre, com 72 anos, Robbie Coltrane, ator escocês, interpretou Rubeus Hagrid nos filmes da saga "Harry Potter". Vencedor de três prémios BAFTA na categoria de Melhor Ator com a interpretação do psicólogo forense Dr. Eddie 'Fitz' Fitzgerald no drama "Cracker".

2025 - Morre, aos 51 anos, D´Angelo, cantor norte-americano, figura cimeira do 'neo soul' e do R&B.

Pensamento do dia