Viatura avariada provoca fila de 1,9 quilómetros na via rápida

Uma viatura avariada estava a provocar, perto das 17h00, congestionamento na via rápida (VR1), no sentido Machico–Ribeira Brava, com uma fila que se estendia por cerca de 1,9 quilómetros.

Segundo a informação divulgada pela Info Vias, a situação verificava-se ao quilómetro 17, no túnel da Quinta da Palmeira, entre os sublanços da Pestana Júnior e de Santa Luzia, na zona dos Viveiros.