Exército do Nepal resgata 321 pessoas retidas por subida repentina de rio

O exército do Nepal resgatou hoje 321 pessoas que estavam retidas pela subida repentina do rio Budhi Gandaki, no centro do país, devido à rutura de uma represa natural, após uma avalanche nos Himalaias.

Os militares transportaram também mais de seis toneladas de alimentos e fornecimentos de emergência para Philim, para assistir a centenas de pessoas afetadas pela situação.

As investigações do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas atribuem a subida do rio a um deslizamento de terra, gelo e pedra na alta montanha.

Mais de 200 casas foram destruídas, cinco pontes arrastadas pelas águas e pelo menos 674 pessoas deslocadas. Sem haver menção a mortos, desconhece-se o paradeiro de cinco pessoas.

A inundação terá começado pelas 04:00 locais, levando barro, sedimentos e escombros rio abaixo.

As autoridades emitiram alertas para as comunidades situadas ao longo dos rios Budhi Gandaki, Trishuli e Narayani, mas meios locais, como o Kathmandu Post noticiaram que a população salvou-se graças a uma rede informal de comunicação entre vizinhos.

Testemunhas especificaram que os residentes se avisaram por telefone e Facebook às 04:45 locais e que o primeiro aviso da polícia só chegou às 05:30 e os alertas governamentais por SMS só foram recebidos depois das 06:30, quase duas horas após as pessoas se terem retirado para os bosques nas proximidades.

O Nepal sofreu em agosto uma situação similar, que causou pelo menos 1.455 mortos e mais de cinco mil desaparecidos, números existentes quando o governo deu por finalizada a procura ativa de pessoas no princípio deste mês.