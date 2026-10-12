MAI designa major-general da GNR para secretário-geral

O ministro da Administração Interna designou hoje o major-general Nuno Parreira da Silva para o cargo de secretário-geral do Ministério da Administração Interna (MAI), no mesmo dia em que o atual foi afastado de funções por Luís Neves.

Numa nota, o MAI refere que o novo secretário-geral, atualmente comandante da Escola da GNR, "assume funções num momento de transformação do serviço, com a preparação de uma nova estrutura orgânica e de procedimentos adequados às responsabilidades desta área governativa".

"Este processo visa adaptar a Secretaria-Geral à reforma funcional e orgânica da administração pública, reforçar a sua capacidade de gestão e assegurar o cumprimento das suas atribuições, em articulação com as demais entidades públicas", precisa o ministério tutelado por Luís Neves.

O novo secretário-geral do MAI é designado no mesmo dia em que Ricardo Carrilho foi demitido pelo ministro da Administração Interna e quando vários órgãos de comunicação social noticiam divergências deste com Luís Neves sobre o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), a rede de comunicação de emergência do Estado português.

O MAI justificou a exoneração de Ricardo Carrilho com a "reorganização da Secretaria-Geral, com a preparação de uma nova estrutura orgânica e de procedimentos adequados às responsabilidades do ministério, imprimindo uma nova orientação à gestão do serviço".

Ricardo Carrilho estava na Secretaria-Geral do GMAI desde 2014, como adjunto, tendo assumido funções de secretário-geral em janeiro de 2025.

O afastamento de Ricardo Carrilho acontece cerca de quatro meses depois de o secretário-geral adjunto do MAI, António Pombeiro, se ter demitido do cargo depois de ser conhecida a renomeação do general Paulo Viegas Nunes para a liderança da empresa que gere o SIRESP.

Segundo a nota do MAI, Nuno Parreira da Silva é comandante da Escola da Guarda Nacional Republicana desde novembro de 2024 e membro do Conselho do Ensino Superior Militar desde 2025, tendo anteriormente dirigido o Departamento de Recursos Financeiros da GNR e de Recursos Financeiros e de Recursos Logísticos no Comando da Administração dos Recursos Internos.

Na Academia Militar, foi chefe do gabinete de ligação à GNR, chefe do Departamento de Administração e Liderança e vice-presidente do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação, além de ter sido professor no Instituto de Estudos Superiores Militares.

Nuno Parreira da Silva foi ainda chefe do gabinete do comandante-geral da GNR, chefe da Divisão de Ensino e assessor do gabinete de Assuntos Europeus do Ministério da Administração Interna, nas áreas da cooperação policial, da cooperação no âmbito da CPLP e dos assuntos financeiros comunitários, tendo ainda desempenhado vários cargos no plano internacional.