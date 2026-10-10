Carneiro propõe abstenção mas admite que "convicções mais profundas" levariam a voto contra

O líder do PS admitiu hoje que as "convicções mais profundas" levariam a um voto contra num "mau Orçamento do Estado", mas explicou que optou pela abstenção porque a oposição é ao Governo e não ao país.

"A razão de ser fundamental desta nossa Comissão Nacional tem muito que ver com a proposta que tenho para vos apresentar de abstenção em relação à proposta do Orçamento do Estado. Faço-o por razões ponderosas. Bem sei que, no fundo de cada uma e de cada um de vós, estão razões também ponderosas para que nós pudéssemos propor um voto contra este Orçamento do Estado", disse José Luís Carneiro na intervenção inicial da reunião do órgão do PS, em Lisboa.

De acordo com o secretário-geral do PS, as "convicções mais profundas" do PS levariam para a "ideia do voto contra" no Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

"Mas nós não somos um partido qualquer. Nós fazemos oposição ao Governo, mas nós não fazemos oposição a Portugal. É uma grande diferença em relação a outros", justificou.

Segundo Carneiro, este é um "mau Orçamento" e Portugal "está mal", alertando que com "as más opções do Governo o país pode ficar pior".

Na semana passada, e ainda antes de ser conhecida a proposta do Governo, José Luís Carneiro anunciou, em entrevista ao jornal Eco, que ia propor aos órgãos do partido que os socialistas se abstivessem e assim viabilizassem o documento, depois das garantias que tinham sido deixadas pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre condições colocadas pelo PS.