Preços do arrendamento no Funchal sobem 3,9%

O Funchal está entre as cidades onde aumentou a oferta de arrendamento no patamar mais próximo do limite das rendas moderadas, entre 2.000€ e 2.300€ mensais, e onde o preço médio subiu 3,9% face a 2025. Os dados são de uma análise do Imovirtual, divulgadas hoje, relativa ao período acumulado de 2026, comparado com o homólogo do ano anterior.

A capital madeirense surge entre as quatro cidades (com Braga, Aveiro e Coimbra) que registaram mais anúncios neste patamar, enquanto Faro, Setúbal, Viana do Castelo e Leiria apresentaram descidas. Ainda assim, a expressão desta faixa de renda fora de Lisboa e Porto é, segundo o estudo, significativamente inferior. A subida de 3,9% no Funchal foi superior à de Braga (2,9%) e Coimbra (1,4%) e ao aumento registado no Porto (3,1%), e só Ponta Delgada (8,8%, com um volume de oferta muito reduzido) subiu mais.

A nível nacional, cerca de 88% da oferta analisada apresenta rendas até 2.300€, o limite estabelecido pelo governo no enquadramento das rendas moderadas. O número médio diário de anúncios nesta faixa passou de 30.285 para 34.270 (+13%), mas os imóveis são, em média, 12% mais pequenos, e os T1 ganharam 4,5 pontos percentuais de peso, em detrimento dos T3 e T4.

Entre 2.000€ e 2.300€, a oferta cresceu cerca de 34% nas cidades com comparação disponível, de 851 para 1.143 anúncios. Lisboa concentra cerca de 76% do total, com um crescimento de 43% e um preço médio estável (de 2.143€ para 2.161€). O Porto cresceu 14%, com o preço médio a subir de 2.093€ para 2.158€.

"Um limite nacional não corresponde necessariamente à mesma realidade habitacional em todo o território", afirma Sylvia Bozzo, Marketing Manager do Imovirtual, citada na nota. "Os 2.300 euros podem representar mercados, imóveis e possibilidades de escolha muito diferentes consoante o local onde se procura casa".