Líder da oposição russo Garry Kasparov alertado de que corre perigo
O líder da oposição russa e antigo campeão de xadrez Garry Kasparov, que se encontra exilado, foi alertado pelos serviços de segurança lituanos e norte-americanos de que a sua vida está em perigo, afirmou hoje nas redes sociais.
No texto, Kasparov avança ter conhecimento de que também o seu apoiante Ivan Tyutrin corre "perigo", algo que não o surpreende, mas o choca, disse.
"A notícia de que o meu antigo associado e cofundador do Fórum Rússia Livre, Ivan Tyutrin, e eu estamos numa lista de alvos de assassinato não me surpreende, mas não deixa de ser um choque. Os serviços de segurança lituanos e americanos informaram-nos que as nossas vidas estão em perigo", escreveu.
Garry Kasparov acrescenta ter sido aconselhado "a tomar medidas preventivas".
"Eu tomei-as e continuarei a tomá-las", prosseguiu.