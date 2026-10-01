Líder da oposição russo Garry Kasparov alertado de que corre perigo

O líder da oposição russa e antigo campeão de xadrez Garry Kasparov, que se encontra exilado, foi alertado pelos serviços de segurança lituanos e norte-americanos de que a sua vida está em perigo, afirmou hoje nas redes sociais.

No texto, Kasparov avança ter conhecimento de que também o seu apoiante Ivan Tyutrin corre "perigo", algo que não o surpreende, mas o choca, disse.

"A notícia de que o meu antigo associado e cofundador do Fórum Rússia Livre, Ivan Tyutrin, e eu estamos numa lista de alvos de assassinato não me surpreende, mas não deixa de ser um choque. Os serviços de segurança lituanos e americanos informaram-nos que as nossas vidas estão em perigo", escreveu.

Garry Kasparov acrescenta ter sido aconselhado "a tomar medidas preventivas".

"Eu tomei-as e continuarei a tomá-las", prosseguiu.