Proprietários de bar incendiado ouvidos pelas autoridades suíças na sexta-feira

Os proprietários do bar na Suíça que sofreu um incêndio na noite de Ano Novo, provocando 40 mortos e mais de uma centena de feridos, vão ser ouvidos pelas autoridades na sexta-feira, declarou hoje uma fonte próxima da investigação.

O casal de franceses Jacques e Jessica Moretti serão interrogados pelo Ministério Público às 08:00, no horário local (07:00 em Lisboa) na cidade suíça de Sion, capital do cantão de Valais, acrescentou a fonte à agência de notícias AFP.

Na sexta-feira será também cumprido um dia de luto nacional em homenagem às vítimas desta tragédia, que fez 40 mortos e 116 feridos.

Os proprietários garantiram na terça-feira que não se "escusariam" no quadro do inquérito em curso.

"Estamos devastados e invadidos pelo desgosto", anunciaram os proprietários do bar Constelação, em comunicado recebido pela AFP, que constitui a primeira declaração pública do casal, depois da abertura, no sábado, de um inquérito que os visa por "homicídio por negligência, lesões corporais por negligência e incêndio por negligência".

O incêndio foi provocado, segundo o inquérito, por velas que libertam faíscas, que entraram em contacto com o teto. Os clientes do bar, maioritariamente adolescentes e jovens adultos, ficaram cercados pelas chamas.

O inquérito deve investigar a conformidade dos trabalhos realizados pelo casal em 2015, os materiais utilizados, as vias de socorro e saída, os meios de extinção, bem como o respeito das normas em matéria de incêndio, em particular a colocação de um teto falso com material insonorizante, que parece ter-se incendiado rapidamente.

As autoridades comunais admitiram que não foram feitos controlos de segurança e incêndio ao estabelecimento entre 2020 e 2025.

Em comunicado emitido pelos seus advogados, o casal assegurou que faz "confiança total nos investigadores para fazer toda a luz e dissipar as interrogações".

No fim do inquérito em curso, o Ministério Público de Valais vai decidir se arquiva o caso ou acusa os proprietários do bar.

Jacques Moretti já esteve envolvido em outros casos judiciais em França, nomeadamente proxenetismo e fraude.

Entretanto, o casal Moretti não foi sujeito a prisão preventiva nem domiciliária.