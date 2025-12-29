Doentes urgentes com espera de quase 13 horas no hospital Amadora-Sintra

Os doentes classificados como urgentes no hospital Amadora-Sintra enfrentaram hoje tempos de espera de quase 13 horas para a primeira observação nas urgências gerais, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A informação disponível pelas 08:00 indicava que 19 doentes a quem foi atribuída a pulseira amarela (urgente) no Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) tinham de aguardar 12:41 horas para uma primeira observação.

Já os 14 doentes triados como pouco urgentes (pulseira verde) tinham um tempo de espera para serem observados por um médico de 19:32 horas.

Também por essa hora, em Loures, no Hospital Beatriz Ângelo, os 22 utentes com pulseira amarela aguardavam 07:17 horas.

No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a espera de doentes classificados como urgentes era de 05:59 horas, enquanto mais a norte, em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), quem aguardava primeira observação no Hospital Santos Silva tinha uma espera de 04:36 horas.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

A 09 de dezembro, o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde disse que a situação na ULS Amadora-Sintra, com tempos de epera elevados, era "o principal problema" do SNS de momento.

"Posso dizer que é o principal problema neste momento no SNS. Aquilo que mais preocupa a direção-executiva neste momento é a situação da ULS Amadora Sintra e, em especial, do Hospital Fernando da Fonseca", disse sobre os elevados tempos de espera.