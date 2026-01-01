Moscovo diz ter abatido 168 drones ucranianos na véspera de Ano Novo

As defesas antiaéreas russas terão abatido na quarta-feira, véspera de Ano Novo, 168 drones ucranianos que atacaram várias regiões russas, incluindo a cidade de Moscovo, anunciaram as autoridades russas.

“Os sistemas de defesa antiaérea ativos destruíram 168 drones ucranianos de asa fixa”, diz o comunicado do Ministério da Defesa no Telegram, citado pela agência espanhola EFE.

A maioria dos drones foi intercetada ao sobrevoar as regiões russas de Briansk (61) e Krasnodar (25).

Outros 23 foram atingidos em Tula, 16 na região ucraniana anexada pela Rússia da Crimeia, 12 na região de Moscovo e sete em Kaluga.

De acordo com o presidente da câmara de Moscovo, Serguéi Sobianin, dos 12 drones abatidos na região de Moscovo, nove deles dirigiam-se para a capital.

Como consequência, vários aeroportos na parte ocidental da Rússia suspenderam temporariamente as descolagens e aterragens.

Na quarta-feira, entre as 08:00 e as 23:00 (hora de Moscovo), a Rússia abateu 53 drones ucranianos, de acordo com o Ministério da Defesa, que apenas informa sobre os drones que são intercetados.

Durante a noite de ontem, a Rússia intercetou 86 drones ucranianos.