Desmarcada manifestação dos taxistas convocada para 9 de Janeiro

A manifestação da TáxisRAM, agendada para a próxima sexta-feira, dia 9 de Janeiro, foi cancelada na sequência da abertura de um processo negocial com o Governo Regional, anunciou hoje a Secretaria Regional da Economia.

Numa nota remetida às redacções, a tutela dá conta que este processo inclui a criação de um grupo de trabalho para "debater a compatibilização de interesses, com vista à criação de um novo regulamento para o porto do Funchal".

A decisão resulta de uma reunião realizada, esta terça-feira, entre a Associação TáxisRAM e o Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, que tutela os portos da Região.

Segundo a mesma fonte, no final do encontro, o presidente da Táxis RAM, Paulo Pereira, referiu que a ocasião serviu para reiterar preocupações já anteriormente sinalizadas, mas sublinhou como principal avanço o compromisso assumido para a constituição de um grupo de trabalho, que irá analisar e discutir a elaboração de um novo regulamento para o porto do Funchal.

O mesmo comunicado refere que o dirigente associativo considera que este passo "cria expectativas de uma abordagem mais estruturada e ajustada às reivindicações dos taxistas".

Apesar de reconhecer que alguns dos problemas identificados em reuniões anteriores registaram desenvolvimentos positivos, Paulo Pereira admitiu que persistem questões por resolver, que continuam a gerar insatisfação no sector.

Ainda assim, a abertura formal de um processo negocial levou a Associação a suspender a ação de protesto prevista para sexta-feira, optando por aguardar os resultados concretos das negociações.

Durante a reunião, o dirigente voltou a vincar aspectos que considera essenciais para o exercício da actividade, nomeadamente a necessidade de regras claras e de um tratamento equitativo para todos os operadores que avtuam na zona portuária.

O processo passa agora pela articulação entre o Secretário Regional da Economia e a presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), Paula Cabaço, na avaliação das soluções a implementar.

A TáxisRAM reafirma que se manterá atenta à evolução do processo, não excluindo futuras formas de protesto, e adiantou que está prevista uma ação de manifestação para o próximo dia 16 de Janeiro, caso, entretanto, não se verifiquem avanços significativos.

A associação, citada na mesma nota, sublinha que "está disponível para o diálogo, defendendo que a prioridade é alcançar consensos que permitam normalizar a situação no porto do Funchal e assegurar condições justas e dignas para os taxistas da Região".