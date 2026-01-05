Há sempre vítimas mortais nas estradas da Madeira em Janeiro?

A notícia de um acidente mortal ocorrido ontem, 4 de Janeiro, no concelho da Ribeira Brava, voltou a acender o debate em torno da sinistralidade rodoviária na Região Autónoma da Madeira. Nas plataformas digitais do DIÁRIO, multiplicaram-se os comentários de leitores a lamentar o sucedido.

Entre eles, um leitor chamou a atenção para o facto de, alegadamente, todos os anos se registarem mortes nas estradas logo no primeiro mês do ano, apontando ainda para o crescente número de acidentes na via rápida, muitos dos quais têm sido noticiados por este matutino, tanto na edição digital como na edição impressa.

Mas corresponderá esta percepção à realidade dos números?

Sem pretender realizar uma análise exaustiva - uma matéria que promete continuar a suscitar debate ao longo de 2026 -, esta rubrica analisa os dados estatísticos da última década, disponibilizados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base em informações da Polícia de Segurança Pública - Comando da Madeira.

De acordo com as Estatísticas dos Transportes da Região Autónoma da Madeira – 2015 foram contabilizadas 14 vítimas mortais ao longo desse ano. Abril e Outubro foram os meses com maior número de mortes (3). Em Janeiro não se registou qualquer vítima mortal, nem tão pouco em Fevereiro, ficando os dois primeiros meses do ano a zero.

Em 2016, o número total de mortes subiu para 17. Nesse ano, foi registada uma vítima mortal em Janeiro e duas em Fevereiro. Agosto destacou-se como o mês mais trágico, com 4 vítimas mortais.

O ano de 2017 fechou com um acumulado de 9 mortes, sem qualquer registo em Janeiro. Março, Junho, Agosto e Dezembro, todos com duas vítimas mortais, foram os meses mais trágicos.

Em 2018, contabilizaram-se 10 vítimas mortais, uma das quais em Janeiro.

Já 2019 apresentou um dos balanços mais negros do histórico nas estradas regionais, com 42 vítimas mortais. O mês de Abril destacou-se de forma particularmente dramática, com 29 mortes, na sequência de um acidente de viação envolvendo um autocarro, ocorrido na freguesia do Caniço, no concelho de Santa Cruz. Em Janeiro desse ano foram registadas 4 mortes, número idêntico ao verificado em Julho.

No ano de 2020, das 10 mortes contabilizadas, nenhuma ocorreu em Janeiro. Maio foi o mês mais negro, com 4 vítimas mortais. Em 2021, das 13 vítimas registadas, não se verificou qualquer morte em Janeiro. O mesmo cenário repetiu-se em 2022, ano em que, das 15 vítimas mortais, os dois primeiros meses ficaram a zero, sendo Dezembro o mês mais trágico, com 5 mortes.

Também em 2023, a DREM aponta para 13 mortos nas estradas da Madeira, sem qualquer registo em Janeiro.

No ano de 2024, o acumulado indica 12 vítimas mortais, uma delas em Janeiro. Agosto, com 3 mortes, e Setembro, com 4, foram os meses mais trágicos. Em comunicado à imprensa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) acrescentou que, nesse ano, a sinistralidade rodoviária causou ainda 73 feridos graves e 1.158 feridos ligeiros.

Relativamente ao ano passado, ainda sem as estatísticas oficiais consolidadas, a 28 de Dezembro, numa notícia publicada pelo DIÁRIO, era dado conta da existência de 12 mortes nas estradas da Madeira, duas das quais em Janeiro. A primeira quando uma jovem de 19 anos, residente no Funchal, faleceu na sequência de um acidente na recta da estrada do Paul da Serra, na zona do cruzamento, na freguesia dos Canhas, no concelho da Ponta do Sol. A segunda vítima foi um homem que acabou por morrer no Hospital Dr. Nélio Mendonça, após uma colisão na Ribeira Brava.

Face aos dados disponíveis para a última década, conclui-se que não é verdade que em todos os meses de Janeiro ocorram acidentes com vítimas mortais nas estradas da Região Autónoma da Madeira.

Refira-se, no entanto, que até ao momento, dia 5 de Janeiro, é possível verificar a ocorrência diária de acidentes de viação na Via Rápida, uma realidade que tem contribuído para a percepção pública da sinistralidade rodoviária na Região.

Acidente na via rápida esta madrugada faz dois feridos Um despiste na via rápida, na zona da Boa Nova, no sentido Caniço - Funchal, no início desta madrugada, pelas 00h25, resultou em dois feridos.

Aliás, os dados oficiais mostram isso mesmo, que os acidentes de viação com intervenção policial têm vindo a subir anualmente, tendo fechado o ano de 2024 acima dos 3.800. Já no primeiro ano da nossa análise, em 2015, registaram 2.715 acidentes que obrigaram a intervenção policial. Em 2020, com 2.461 acidentes de viação, deu-se o menor registo da década.