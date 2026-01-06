Gonçalo Leite Velho aponta crescimento residual do salário médio

O Produto Interno Bruto da Região aumentou 40%, como tem destacado o Governo Regional mas o salário médio, na Madeira, só aumentou 0,7%. Um aumento residual que contrasta com o crescimento da economia.

Números apresentados por Gonçalo Leite Velho, do PS, que mostrou um gráfico que ilustra esta diferença enorme.

Também Paulo Alves, do JPP, sublinhou os níveis de pobreza que afectam "quem trabalha" e defendeu aumentos mais significativos.

Jaime Filipe Ramos, do PSD, lembrou que os aumentos do salário mínimo têm de corresponder à capacidade das empresas de os cumprir. O líder parlamentar do PSD reconhece que pode haver sectores, como a hotelaria, em que os salários podem aumentar mais, mas isso não abrange todas as empresas.