Queda de Maduro domina actualidade noticiosa

Bom dia. Neste domingo, 4 de Janeiro, a actualidade é dominada, nos jornais generalistas, pela queda de Nicolás Maduro, na sequência da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela.

A captura do líder venezuelano, que deverá ser julgado em Nova Iorque por narcotráfico, marca um ponto de viragem no país e abre um período de incerteza quanto ao processo de transição política, num tema que atravessa todas as primeiras páginas. Em paralelo, ganham destaque o arranque da campanha para as eleições presidenciais em Portugal, os impactos económicos de fenómenos extremos, bem como indicadores positivos na hotelaria, com Madeira e Algarve a puxarem por recordes de receitas.

Nos desportivos, o foco recai claramente sobre o Benfica, que venceu o Estoril por 3-1, com novo hat-trick de Pavlidis, recuperou pontos ao Sporting e relançou a luta pelo campeonato. A exibição encarnada domina as manchetes, acompanhada pelas reações de José Mourinho, pelo mercado de transferências e pela afirmação de projetos em clubes como FC Porto e Sporting, num fim de semana que reaqueceu o campeonato.

Eis os títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Caiu Maduro. Venezuela. EUA detêm Nicolás Maduro e controlam país até 'transição segura'. Venezuelano vai ser julgado em Nova Iorque por narcotráfico"

- "Presidenciais. Arranca a campanha mais imprevisível de sempre"

- "Hotelaria. Madeira e Algarve puxam por recorde de receitas"

- "Abdulrazak Gurnah. A arte de escrever sobre pequenas coisas"

- "Zona euro. Bulgária tira força a Portugal nas votações no BCE"

- "Futebol. Benfica vence e recupera pontos perdidos para o Sporting"

Jornal de Notícias

- "Americanos atacam Venezuela e capturam Maduro e a mulher"

- "Donald Trump, Presidente dos EUA: 'Vamos governar o país da forma correta. Eles roubaram o nosso petróleo. Vai render muito dinheiro'"

- "Eventos extremos e fogos custaram 79 milhões em oito anos ao fundo para municípios"

- "Benfica 3-1 Estoril. Pavlidis vale por três"

- "F. C. Porto. Farioli está 'feliz' e não abandona 'projetos a meio'"

- "Presidenciais. Arranca campanha com onze candidatos na rua"

- "Matosinhos. Teve apoio psiquiátrico na cadeia, mas suicidou-se"

- "Setúbal. Autor de tiro que matou criança fica em prisão preventiva"

- "Vila do Conde. Centro Histórico candidato a Património Mundial"

Correio da Manhã

- "Estados Unidos apanham Maduro em ataque relâmpago"

- "Governo de Montenegro garante segurança aos 194 mil portugueses que vivem no país"

- "Portuguesa escapa à tragédia na Suíça"

- "Impacto da solidão equivale a 15 cigarros por dia"

- "Terror dos alunos. Assaltante da catana arrisca prisão efetiva"

- "Acidentes. Morte na estrada custa 3,5 milhões"

- "Benfica 3-1 Estoril. Esperança renasce na Luz"

- "Sporting. Esperança renasce na Luz"

- "Santa Clara-FC Porto. Farioli desvaloriza empate dos leões"

O Jogo

- "Benfica 3-1 Estoril. Vitamina P. 'Hat-trick' de Pavlidis numa vitória sem espinhas que aproxima águias dos leões"

- "José Mourinho: 'Foi difícil, mas a equipa fez muita coisa bem'"

- "Sidny: estreia com participação no terceiro golo"

- "Benfica District aprovado por maioria"

- "Santa Clara-FC Porto. 'Se posso garantir que fico até final? Claro'. Associado ao Chelsea, Farioli assume estar focado no projeto portista. 'Jogar como se tivéssemos 15 pontos de atraso'. Espero que os meus jogadores desliguem o telefone'"

- "Pedro Lima devolvido ao Wolverhampton"

- "Sporting. Luís Guilherme, um presente do futuro. Avançado chega do West Ham a troco de 17 milhões de euros"

- "Luis Suárez partiu vidro no estádio do Gil Vicente"

- "E. Amadora 3-3 Braga. Guerreiros falham assalto ao quarto"

- "Tondela 3-1 Arouca"

- "Aves SAD 0-2 Moreirense"

A Bola

- "Benfica 3-1 Estoril. Em grego se entende a águia. Pavlidis marca mais três e já leva 17 golos na Liga"

- "Encarnados aproveitam escorregadela do Sporting e ficam a três pontos do segundo lugar, voltando a depender de si próprios para chegar à Champions"

- "José Mourinho: 'Fizemos muita coisa bem mas também alguma coisa errada'"

- "Benfica District aprovado. 28 mil sócios dão OK ao projeto em votação de 60/40"

- "Santa Clara-FC Porto. 'Nunca me passaria pela cabeça sair a meio da época'. Farioli arruma tema-Chelsea. 'Ninguém festeja campeonatos em janeiro'"

- "E. Amadora 3-3 SC Braga"

- "Aves SAD 0-2 Moreirense"

- "Tondela 3-1 Arouca"

- "Sporting. Luís Guilherme já está em Lisboa"

- "'Acreditamos no título'"

- "Debast de volta na Taça da Liga"

Record

- "Benfica 3-1 Estoril. Sinfonia de Vangelis"

- "Pavlidis faz novo 'hat trick' e deixa águas a três pontos do 2.º lugar"

- "'Tive de me benzer para pôr o Aursnes' [José Mourinho]"

- "Segundo golo do grego foi obra de arte. 'Foi bonito, mas só conta como um...'[Lopes Cabral estreou-se com assistência"

- "Sporting. Luís Guilherme já chegou. 'Mateus Fernandes falou-me muito bem do clube"

- "Debast está de volta"

- "'Bocas' pelo ar e vidro partido em Barcelos. Frustração pelo empate levou Suárez a descarregar numa porta"

- "Santa Clara-FC Porto. Farioli garante que não abandona a meio da época: 'Sair nunca foi tema'"