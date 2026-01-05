Petróleo Brent permanece acima de 60 dólares

O barril de petróleo bruto Brent para entrega estava hoje a cotar-se acima de 60 dólares, apesar das tensões na Venezuela após a intervenção armada dos Estados Unidos.

O barril de petróleo bruto do Mar do Norte, de referência na Europa, estava a cotar-se a 60,66 dólares às 11:00 TMG no Inter Continental Exchange (ICE), depois de ter terminado a 60,75 dólares na sexta-feira. Hoje ao início da manhã (09:30 TMG) desceu 0,62% face a sexta-feira no mercado futuro de Londres.

Apesar da situação na Venezuela após a captura do presidente Nicolás Maduro, o mercado de petróleo bruto permanece estável devido ao excesso de reservas globais de petróleo, segundo analistas citados pela Efe.

Os investidores acompanham com atenção a situação da Venezuela, que possui importantes reservas de petróleo bruto e é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

O Presidente dos EUA, Donald Trump, indicou que o seu país controlará a indústria petrolífera da Venezuela, o que os especialistas estimam que pode gerar um aumento da oferta venezuelana a longo prazo.

A aliança petrolífera OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e Rússia, confirmou no domingo que manterá estável o nível da oferta de petróleo bruto pelo menos até abril, sem reagir às turbulências que possam surgir da recente detenção de Maduro pelos EUA.

A decisão foi tomada depois de uma breve teleconferência realizada no domingo pelos ministros de Energia e Petróleo da Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã.