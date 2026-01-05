Filho de Nicolás Maduro pede mobilização para libertação do pai

O filho do Presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro apelou hoje à população para se mobilizar contra o ataque realizado no sábado pelos Estados Unidos contra a Venezuela e a prisão do seu pai pelas forças norte-americanas.

"Estamos bem, estamos calmos. Vão ver-nos nas ruas, ao lado do povo", disse Nicolás Ernesto Maduro.

O filho de Maduro sublinhou que a mobilização popular deve centrar-se em "erguer as bandeiras da dignidade" e rejeitar qualquer perceção de fraqueza.

"Não nos verão fracos", afirmou o filho de Maduro.

"Vamos erguer as bandeiras do [antigo Presidente venezuelano Hugo] Chávez e trabalhar para trazer Nicolás Maduro para casa são e salvo", disse, segundo a Rádio Miraflores.

"Estamos firmes (...). Estamos a avançar", sublinhou, numa mensagem dirigida aos membros do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, partido de Maduro) e aos movimentos sociais.

Nicolás Ernesto Maduro convocou a participação nas manifestações organizadas nos últimos dias para denunciar a operação norte-americana na Venezuela.

Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar o líder venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Horas depois do ataque, e não sendo ainda claro quem vai dirigir o país após a queda de Maduro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.

Nicolás Maduro e a sua mulher, Cília Flores, foram transportados para Nova Iorque e o ex-Presidente vai comparecer hoje num tribunal em Manhattan.

A vice-Presidente, Delcy Rodriguez, assumiu a Presidência interina do país.

A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região.