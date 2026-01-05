Irão pede libertação de Nicolás Maduro

O Irão, que mantém laços estreitos com a Venezuela, apelou hoje à libertação do presidente Nicolás Maduro, levado para os Estados Unidos após uma intervenção militar americana em Caracas.

"O presidente de um país e a sua esposa foram raptados. Não há motivo para [Donald Trump] se orgulhar, é um ato ilegal", disse o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaïl Baghaï.

Na conferência de imprensa semanal, o responsável acrescentou: "Como salientou o povo venezuelano, o seu presidente deve ser libertado".

O Irão considera ainda que as suas relações com a Venezuela permanecem inalteradas, apesar da saída de Maduro.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou no domingo que Nicolas Maduro e Cília Flores se encontram detidos no Metropolitan Detention Center de Brooklyn, aguardando julgamento por vários crimes, incluindo 'narcoterrorismo'.

Em Caracas, a vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu interinamente o cargo, por decisão do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano.