PR brasileiro diz que ataques ultrapassam "linha inaceitável"

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, considerou hoje que os ataques dos Estados Unidos à Venezuela "ultrapassam uma linha inaceitável" e são "uma afronta gravíssima" à soberania do país sul-americano.

Numa publicação na rede social X, o chefe de Estado brasileiro acrescentou que os ataques realizados hoje e que levaram à captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e da sua mulher são "mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional".

"Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo", escreveu Lula da Silva.

Segundo o Presidente brasileiro, a operação norte-americana "lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz".

Lula da Silva apelou também a uma resposta "de forma vigorosa" da comunidade internacional, através da Organização das Nações Unidas (ONU) e manifestou a disponibilidade do Brasil para "promover a via do diálogo e da cooperação".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje um "ataque em grande escala" na Venezuela para a captura do chefe do Estado venezuelano, Nicolas Maduro, que foi retirado à força do país.

O Governo de Caracas denunciou uma "gravíssima agressão militar" dos Estados Unidos, após explosões na capital durante a noite, e decretou o estado de exceção.

É desconhecido, para já, o paradeiro de Nicolás Maduro.