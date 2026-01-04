Identificados os 40 mortos no incêndio na Suíça na noite de Ano Novo

As 40 pessoas, incluindo uma portuguesa, que morreram no incêndio num bar na estância de esqui suíça de Crans-Montana na noite de Ano Novo estão todas identificadas, anunciou hoje a polícia do cantão do Valais.

A polícia contabilizou um total de 21 suíços, nove franceses, incluindo um franco-suíço, uma pessoa com tripla nacionalidade França/Israel/Reino Unido, seis italianos, incluindo um italo-emiradense, uma belga, uma portuguesa, um romeno e um turco, segundo um comunicado.

As vítimas mortais têm entre 14 e 39 anos, sendo 21 delas menores, segundo a informação oficial.

O Governo português confirmou e lamentou hoje a morte da cidadã portuguesa.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma e lamenta profundamente a morte da cidadã de nacionalidade portuguesa, Fany Pinheiro Magalhães, que estava desaparecida na sequência da tragédia ocorrida em Crans-Montana, na Suíça. Quer as autoridades suíças, quer o Estado português já apresentaram condolências à família", indicou o executivo num curto comunicado.

Estão ainda por identificar seis dos 119 feridos, cuja identidade as autoridades ainda não conseguiram estabelecer.

Segundo as autoridades federais suíças, 35 feridos, com queimaduras extensas e graves, foram transferidos para hospitais em França, Bélgica, Alemanha e Itália.

Em Crans-Montana, centenas de pessoas assistiram a uma missa no exterior da lotada capela de São Cristóvão de Crans, numa de muitas homenagens prestadas hoje às vítimas do incêndio no bar, onde festejavam a noite de Ano Novo

Novas homenagens estão previstas para a próxima sexta-feira, dia 09 de janeiro, decretado pelas autoridades dia de luto nacional na Suíça.