FC Porto multado em 12.750 euros por alegada pressão a árbitro Fábio Veríssimo

O FC Porto foi multado em 12.750 euros pela alegada pressão exercida sobre o árbitro Fábio Veríssimo ao intervalo do jogo com o Sporting de Braga, informou hoje a Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a nota divulgada, o CD da FPF optou por sancionar o FC Porto pela "inobservância qualificada de outros deveres", aplicando uma multa 12.750 euros quase dois meses depois de ter instaurado um processo disciplinar ao clube portista pelo incidente ocorrido em 02 de novembro, no Estádio do Dragão.

Em causa está uma alegada tentativa de pressão, descrita no relatório do árbitro Fábio Veríssimo, durante o intervalo do encontro da 10.ª jornada da I Liga, que terminou com a vitória dos 'dragões' (2-1).

Fábio Veríssimo deparou-se com um televisor a passar repetidamente alguns lances do primeiro tempo dessa partida, sem que o dispositivo pudesse ser desligado.

O FC Porto lidera a I Liga, com 43 pontos, mais cinco do que o bicampeão Sporting, segundo classificado, e mais oito face ao benfica, terceiro.