"Infraestrutura crítica" da UE continua sob "alto risco de sabotagem"

A Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, afirmou hoje que a "infraestrutura crítica" do bloco permanece sob "alto risco de sabotagem".

Kallas fazia referência ao cabo submarino no Mar Báltico que liga a Finlândia à Estónia e que foi rompido esta semana.

"O Mar Báltico tem sofrido um padrão claro de interrupções desde o início da guerra comercial com a Rússia. A infraestrutura crítica da Europa permanece sob alto risco de sabotagem", disse Kallas numa publicação na rede social X.

A polícia finlandesa anunciou na quarta-feira que está a investigar uma embarcação suspeita de romper um cabo submarino de telecomunicações no Mar Báltico que liga a Finlândia à Estónia, no que pode ser mais um caso de sabotagem contra a infraestrutura crítica da região.

A Guarda Costeira identificou a embarcação suspeita de causar os danos e, posteriormente, enviou uma lancha de patrulha e um helicóptero para a área, tendo detido a embarcação após confirmarem que navegava com uma das âncoras submersas.

A chefe da diplomacia da UE agradeceu à Finlândia por "ter tomado medidas rápidas e decisivas para capturar a embarcação e a tripulação suspeitas" e afirmou que, enquanto a investigação continua, a Europa "permanece vigilante e em contacto próximo com a Finlândia e a Estónia".

A responsável também afirmou que a UE continuará a "fortalecer a sua infraestrutura crítica, inclusive investindo em novos cabos, aumentando a vigilância, garantindo maior capacidade de reparação e agindo contra a frota paralela de Moscovo", que, segundo Kallas, "serve como plataforma para o lançamento de ataques híbridos".