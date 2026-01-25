Tributo a Max por Cordophonia pela primeira vez no Fado Funchal

O Teatro Baltazar Dias vai receber, hoje, às 18 horas, o espectáculo 'Tributo a Max por Cordophonia e Convidados', integrado na oitava edição do Fado Funchal, um evento já consolidado no calendário cultural madeirense.

Pela primeira vez presente no festival, o Grupo Cordophonia prepara-se para subir ao palco com uma formação alargada de 20 músicos, incluindo os seis elementos que compõem o grupo e uma série de convidados especialmente seleccionados para esta homenagem.

O concerto contará com a voz solo de Francisco Jesus, que assume o papel de interpretar o icónico artista madeirense Max, figura central do espectáculo.

Uma das particularidades desta apresentação é a juventude dos músicos envolvidos, cujas idades variam entre os 15 e os 23 anos, mostrando que as novas gerações continuam a apostar na preservação e reinvenção da música tradicional.

O ano de 2026 marca também uma data especial para os Cordophonia, que celebram seis anos desde a formação do grupo, tornando este concerto um momento duplamente significativo: a estreia no Fado Funchal e o aniversário da sua jornada musical.

O público pode esperar um espetáculo rico em arranjos dos músicos Rodrigo Andrade, Salvador França e Francisco Loreto, repleto de emoções e memórias, numa homenagem vibrante à obra de Max, um dos nomes mais emblemáticos da cultura madeirense.

Francisco Jesus, responsável pelo projecto, destaca a importância de iniciativas desta dimensão para o seu percurso artístico, sublinhando que lhe permitem crescer enquanto intérprete, ganhar experiência em palco e consolidar a sua identidade musical.

O cantor refere ainda que estas oportunidades são igualmente benéficas para os restantes músicos do grupo, uma vez que contribuem para o aperfeiçoamento técnico e para a evolução colectiva. Numa altura em que pretende investir de forma mais séria no fado, Francisco Jesus considera enriquecedor envolver-se em projectos que o aproximem deste universo e reforcem a sua afirmação dentro do género.