Eurodeputados do PSD querem debater efeitos da tempestade Kristin no Parlamento europeu

Os eurodeputados do PSD querem debater na sessão plenária de fevereiro do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, os fenómenos meteorológicos extremos, incluindo a tempestade Kristin em Portugal, e a resposta europeia no reforço dos mecanismos de prontidão e solidariedade.

De acordo com uma nota enviada à Lusa na sexta-feira, a iniciativa já tem o apoio do Partido Popular Europeu (PPE), o maior grupo político do Parlamento Europeu, e será discutida na próxima semana com os outros grupos parlamentares.

"À luz da tempestade Kristin, que já provocou várias mortes, feridos e deslocados, e está a causar danos materiais incalculáveis em várias regiões de Portugal, e dada a ocorrência cada vez mais frequente de catástrofes naturais, é crucial ter respostas claras e continuar e aprofundar o debate sobre as medidas preventivas e os mecanismos de solidariedade disponíveis na União Europeia." justificou Paulo Cunha, chefe de delegação do PSD no Parlamento Europeu.

O eurodeputado salientou que "as catástrofes naturais não olham a fronteiras e, de uma forma ou de outra, afetam todos os cidadãos europeus".

"Consideramos que se trata de um debate urgente e necessário e, por isso, obviamente esperamos o apoio de todos os grupos políticos no Parlamento Europeu", referiu.

A sessão plenária do mês de fevereiro decorre entre os dias 9 e 12.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.