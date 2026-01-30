Prejuízos causados pelo mau tempo "bastante acima" dos incêndios de 2024 ou 2025

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, disse hoje que os prejuízos devido ao mau tempo são "bastante acima" dos valores registados nos incêndios de 2024 ou 2025.

"Eu fui fazendo as minhas contas, evidentemente, ao ouvir a descrição do que estava a ser feito e vou criando um número na minha cabeça, mas são números muito redondos. O que eu lhe digo é que são números bastante acima daquilo que foram os prejuízos nos incêndios do ano 2025 ou do ano 2024", afirmou aos jornalistas Castro Almeida.

O ministro falava aos jornalistas após uma reunião, nos Bombeiros Sapadores de Leiria, com autarcas e outras entidades, na sequência do impacto da depressão Kristin.

"Desta reunião de hoje, eu não pude trazer um número da quantidade dos prejuízos. A esmagadora maioria dos autarcas não arrisca - e compreensivelmente - dar um número de qual é que é o montante de prejuízos de cada concelho. Portanto, é impossível chegar a um valor global", declarou.