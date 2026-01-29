Jornais divididos entre desgraça da Kristin e a felicidade da bola

Bom dia. No primeiro dia da segunda volta de campanha eleitoral, os jornais não deixam de trazer as novidades dos dois candidatos a Belém. Mas os temas que mais se destacam nos jornais diários e revista semanal são o rescaldo da passagem da depressão Kristin no continente português, cujas consequências foram sendo conhecidas desde manhã e ao longo do dia, mas também com os resultados do futebol, à noite, quando duas equipas portuguesas ultrapassaram os obstáculos na Liga dos Campeões.

Na revista Visão:

- "A batalha para travar Trump. Riscos. Desafios. Oportunidades"

- "'Há coragem para contrariar o medo?' Ensaio de António Costa Silva"

- "O discurso histórico do primeiro-ministro do Canadá"

- "A resistência da Gronelândia"

- "A Europa sabe dizer 'não'"

- "Presidenciais. A contagem dos apoiantes e as movimentações políticas"

- "Serra da Estrela. Memória dos primeiros esquiadores"

- "Se7e. Porto. A alma do centro histórico"

No Correio da Manhã:

- "Tempestade provoca mortes e destruição. Ventos fortes e chuva intensa causam prejuízos"

- "Seis vítimas mortais registadas, quatro no distrito de Leiria"

- "Benfica 4 Real Madrid 2. Trubin sela noite mágica"

- "Athletic Bilbao 2 Sporting 3. Leão com glória e milhões"

- "Liga Europa. FC Porto e Sp. Braga querem garantir passagem direta"

- "1951-2026. Mamede, adeus a um campeão"

- "Moçambique. Banqueiro recebeu ameaças antes de morrer"

- "Economia. Bónus na política esquecem classe média"

- "Tribunal decide. Filhos que matam pai agressor soltos"

No Público:

- "Depressão Kristin. Cinco mortos e mais de 4000 ocorrências. Tempestade desligou Leiria do mundo: 'Foi pior do que o apagão'"

- "Acções de fiscalização de estrangeiros aumentaram quatro vezes num só ano"

- "Presidenciais. Seguro inicia campanha com apoio de católicos"

- "Venezuela. Portugal teve uma posição 'submissa' em relação aos EUA"

- "Liga dos Campeões. Sporting directo à próxima fase, Benfica opera 'milagre' na Luz"

- "Cinema. João Nicolau leva a Roterdão 'A Providência e a Guitarra'"

No Jornal de Notícias:

- "Destruição e morte no centro do país. Rajadas de vento chegaram a 178 km/hora com passagem da depressão Kristin"

- "Centenas de milhares de pessoas sem luz e isoladas, por falta de comunicações. Quatro das seis vítimas mortais no distrito de Leiria, que terá sido o mais afetado"

- "Liga dos Campeões. Noite histórica nos duelos ibéricos. Athletic Bilbao 2-3 Sporting. Benfica 4-2 Real Madrid. Alisson garante oitavos de final aos leões nos descontos"

- "Presidenciais. Rui Rio apoia Seguro em nome da 'decência e seriedade'. Mandatário de Gouveia e Melo toma posição em artigo de opinião no JN"

- "Sondagem diária. Metade dos portugueses concorda com neutralidade de Montenegro"

- "Lisboa. Triplo homicida da barbearia condenado à pena máxima"

- "Porto. Metro com novo recorde anual de 94 milhões de validações"

- "Média. Governo abre dois concursos públicos para distribuir jornais"

- "Energia. Cada torre eólica no mar custará tanto como um Airbus"

No Diário de Notícias:

- "Mau tempo. Cinco mortes e muita destruição"

- "Concurso extraordinário coloca apenas 395 novos professores"

- "Drama. A magia do cinema está nos rostos"

- "Liga dos Campeões. Triunfos históricos em noite perfeita para Benfica e Sporting"

- "Governo. Ministros guardam sentido de voto e blindam Montenegro"

- "Presidenciais. Da revisão constitucional ao Parlamento. O que mudou nas mensagens de Seguro e Ventura?"

- "Forças Armadas. Melo na Turquia: caças sem tripulantes, 'drones', blindados e a nova frente da Defesa"

- "Estatísticas. INE tenta antecipar revisão do número de imigrantes"

- "Media. Leitão Amaro contraria Pedro Duarte e promete dois concursos para distribuir jornais"

No Negócios:

- "Metade dos CEO da construção 'chumba' políticas de habitação"

- "Chuva e vento fazem cair preços da luz para mínimos"

- "Hídrica e eólica em níveis excecionais, com sucessão de tempestades, leva mercado grossista a valores históricos"

- "Depressão Kristin deixa rasto de destruição no país e faz cinco mortos. Seguradoras avaliam prejuízos no terreno"

- "Montenegro admite apoios para mitigar estragos. Mais de um milhão ficou sem energia e 300 mil sem telecomunicações"

- "Baixas longas só penalizam quem ganha salário menor"

- "Sword Health aponta aos EUA e Europa para mais aquisições"

- "Ryanair admite voltar aos Açores em 2027 se taxas forem reduzidas"

- "Política monetária. De pedra e cal, Fed arranca ano sem mexer nos juros"

No O Jornal Económico:

- "Aumento das rendas duplica taxa de atualização"

- "Mau tempo deixa o país num campo de batalha"

- "Powell mantém taxas de juros mesmo com pressão de Trump"

- "Maria João Carioca, co-CEO da Galp: 'Luta das refinarias europeias é pela sobrevivência'"

- "Champions. Sporting e Benfica garantem mais de 100 milhões cada, mas vai haver mais"

- "Azores Airlines. Júri rejeita proposta de Carlos Tavares porque deixa o risco do lado da SATA"

- "UE-Índia. Acordo pode acrescentar até 0,1% ao PIB português"

- "PRR. Comissão avisa que reprogramação ameaça 'respostas sociais'"

- "Lucros da Microsoft disparam 60%, Meta ganha menos 3%, mas vende mais, lucro da Tesla cai 26%"

No Record:

- "Benfica 4-2 Real Madrid. Ath. 2-3 Sporting. Arrepiante. Noite mágica para Portugal com descontos de ouro"

- "Mourinho. 'Super feliz pelos jogadores. Fizeram um jogo extraordinário'"

- "Rui Borges. 'Estarmos no meio de tubarões deixa-me orgulhoso'"

- "FC Porto-Rangers. Farioli rejeita cansaço. 'Nos últimos jogos esmagámos fisicamente todas as equipas'"

- "Go Ahead Eagles-Sp. Braga"

- "Europeu de Andebol. Vitória garante Mundial. Espanha 27 Portugal 35"

- "Mau tempo de norte a sul provoca tragédia. 6 mortos confirmados"

No O Jogo:

- "Liga dos Campeões. Épico. Benfica 4-2 Real Madrid. Athletic 2-3 Sporting"

- "Trubin sobe à área contrária aos 90'+7' e cabeceia para colocar águias no play-off. Golo de Alisson na compensação qualifica leões para os 'oitavos'"

- "José Mourinho: 'Apelo a que muita gente não esteja a saltar das varandas'"

- "Rui Borges: 'Não há palavras para descrever a nossa equipa'"

- "Portugal ultrapassa Países Baixos e já é sexto no ranking da UEFA"

- "Liga Europa. FC Porto-Rangers. 'Vamos jogar todas as cartas'. Farioli quer assegurar lugar entre os oito primeiros"

- "Go Ahead Eagles-Braga. 'Só três pontos nos garantem'. Carlos Vicens diz que há energia, ambição e... roupa para o frio. Guerreiros procuram colocar a cereja na cidade do bolo"

- "Andebol. Europeu. Espanha 27-35 Portugal. Fúria para a vitória. Seleção discute amanhã 5.ª posição com a Suécia"

E no A Bola:

- "Liga dos Campeões. Benfica 4-2 Real Madrid. Ath. Bilbao 2-3 Sporting. Brutal. Águias qualificadas para o 'play-off' no último lance do jogo com golo do guarda-redes Trubin. Leões estreiam-se a vencer em Espanha com golo tardio de Alisson e passam já aos oitavos"

- "Liga Europa. FC Porto-Rangers. FC Porto precisa de ganhar ao Rangers e fazer contas para o apuramento direto"

- "Go Eagles-Braga. Vencer para descansar. Bracarenses podem assegurar oitavos se triunfarem nos Países Baixos"

- "Europeu de futsal. À procura do pleno. Portugal-Polónia"

- "Europeu de andebol. Heróis do Mar garantem Mundial e podem fazer mais história. Espanha 27-35 Portugal"