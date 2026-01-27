Trump agradece às autoridades venezuelanas libertação de presos "a um ritmo acelerado"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou hoje o seu agradecimento às autoridades da Venezuela pela libertação de presos políticos "a um ritmo acelerado", depois de Caracas ter anunciado que já são mais de 600 os libertados.

"Tenho o prazer de informar que a Venezuela está a libertar os seus presos políticos a um ritmo acelerado e que esse ritmo irá aumentar muito em breve", afirmou Trump numa mensagem publicada nas redes sociais.

"Gostaria de agradecer aos líderes da Venezuela por concordarem com este poderoso gesto humanitário!", acrescentou o inquilino da Casa Branca.

Hoje, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, garantiu que mais de 600 pessoas foram já libertadas desde 24 de dezembro, no âmbito do processo de libertação anunciado pelas autoridades venezuelanas. No entanto, a ONG Foro Penal informou que apenas 266 pessoas foram libertadas desde 8 de janeiro.

Já o ministro do Interior e Justiça da Venezuela, Diosdado Cabello, avançou hoje com um outro número, anunciando que 808 pessoas foram libertadas da prisão desde "antes de dezembro".

O ministro voltou a negar que existam presos políticos no país, quando está a decorrer um processo de libertação de detidos anunciado pelo governo liderado por Delcy Rodríguez.

"Antes de dezembro e agora já são 808 libertações", afirmou Cabello na conferência de imprensa semanal do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), no poder.

Na sua declaração, transmitida pelo canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), o também secretário-geral do PSUV insistiu que vão "continuar a rever" os casos dos detidos e reiterou, tal como tinha comunicado a presidente interina, que serão excluídos aqueles privados de liberdade por homicídio, pedofilia ou tráfico de droga.

Cabello criticou as ONG defensoras dos presos políticos por estimarem em um número inferior às libertações ocorridas até ao momento no país, anunciadas em 08 de janeiro pelo presidente do Parlamento e irmão da presidente em exercício, Jorge Rodríguez.

"Eles estão loucos porque não têm a lista", disse aquele responsável, numa referência à constante reclamação de ONGs e familiares para que sejam publicados os nomes dos libertados, o que também foi prometido pelo líder do parlamento, sem que até o momento a promessa se tenha concretizado.

O número dois do chavismo insistiu que na Venezuela "não há presos políticos" e disse que o processo atual é de pessoas "que cometeram crimes e estão a ser investigadas".

"Não temos nada a esconder" e "isso não tem nada a ver com pressões de qualquer natureza", acrescentou.

Nesse contexto, o ministro garantiu que o Alto Comissariado das Nações Unidas pode ir verificar o total de libertações, tal como proposto por Delcy Rodríguez na sexta-feira passada, quando pediu o fim das "mentiras".