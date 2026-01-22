Móveis que duram uma vida

Uma casa vai ganhando forma aos poucos, com objectos que permanecem e são capazes de criar memórias que se eternizam. A Casa Santo António oferece uma ampla de variedade de móveis, com diversos estilos, materiais e acabamentos para que possa decorar a sua casa à medida da sua personalidade.

Isto porque tem também a possibilidade de optar por móveis à medida, com total liberdade de escolha no formato aos materiais, nas cores e tipo de acabamento. Pode escolher o tipo de portas, o interior, a iluminação e os acabamentos, tudo para que o resultado seja tão prático quanto bonito.

A Casa Santo António aposta em móveis intemporais, desenhados para resistir ao uso diário. A selecção dos materiais e o rigor na execução garantem móveis com acabamentos de elevada qualidade, pensados para atravessar gerações. Porque uma casa não se constrói apenas com paredes, mas com escolhas que perduram no tempo.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.