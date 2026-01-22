Móveis que duram uma vida

 DNOTICIAS.PT
Uma casa vai ganhando forma aos poucos, com objectos que permanecem e são capazes de criar memórias que se eternizam. A Casa Santo António oferece uma ampla de variedade de móveis, com diversos estilos, materiais e acabamentos para que possa decorar a sua casa à medida da sua personalidade.

Isto porque tem também a possibilidade de optar por móveis à medida, com total liberdade de escolha no formato aos materiais, nas cores e tipo de acabamento. Pode escolher o tipo de portas, o interior, a iluminação e os acabamentos, tudo para que o resultado seja tão prático quanto bonito.

A Casa Santo António aposta em móveis intemporais, desenhados para resistir ao uso diário. A selecção dos materiais e o rigor na execução garantem móveis com acabamentos de elevada qualidade, pensados para atravessar gerações. Porque uma casa não se constrói apenas com paredes, mas com escolhas que perduram no tempo.

Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

