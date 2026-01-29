Cerca de 384 mil clientes da E-Redes sem energia pelas 18h30

Cerca de 384 mil clientes da E-Redes continuavam hoje às 18:30 sem fornecimento de eletricidade em Portugal continental, na sequência dos danos provocados pela depressão Kristin na rede elétrica, informou a empresa.

Segundo informação enviada à agência Lusa, o distrito de Leiria continuava, pelas 18:30, a concentrar a maioria das ocorrências, com cerca de 283 clientes afetados.

Além do distrito de Leiria, os distritos mais afetados pela falha de energia são os de Santarém (37 mil), Coimbra (27 mil), Portalegre (24 mil) e Castelo Branco (10 mil).

Numa nova enviada à Lusa, pelas 15:30, a E-Redes, empresa responsável pela distribuição de eletricidade, tinha indicado que as equipas no terreno identificaram 450 postes de Alta e Média Tensão "partidos ou danificados", assim como 24 subestações afetadas, das quais oito permaneciam por ligar, estando as dificuldades de acesso a condicionar a identificação total dos danos e a sua reparação.

No distrito de Leiria, o mais afetado pela passagem da depressão Kristin, a E-Redes ativou o "estado de emergência", tendo ali instalados 30 geradores e estando a ser mobilizados mais cerca de 200.

O pico de clientes sem energia foi registado pelas 06:00 de quarta-feira, quando cerca de um milhão de clientes ficaram afetados no território continental.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.