Vereadores do Chega no Funchal afirmam apoio incondicional à candidatura de André Ventura

Os vereadores eleitos pelo Chega à Câmara Municipal do Funchal, através de comunicado, afirmam "sem ambiguidades, o seu apoio total, firme e incondicional à candidatura de André Ventura". Para Luís Filipe Santos e Jorge Afonso de Freitas, esta candidatura "representa uma viragem necessária para o Funchal, para a Região e para o país".

Numa altura em que as quezílias internas no partido marcam a actualidade, com os vereadores a ponderarem a passagem a independentes, ambos demonstram apoio ao presidente do Chega, candidato presidencial. "André Ventura é hoje a voz da mudança que Portugal precisa, a coragem que enfrenta os interesses instalados e a liderança que coloca os portugueses em primeiro lugar", apontam.

Vereadores do Chega na CMF ponderam passar a independentes Em causa estão divergências internas com Miguel Castro que afirmou, ao DIÁRIO, que há pessoas dentro do partido que “usaram o partido para serem eleitas, mas que desejavam uma carreira noutro”

"A candidatura de André Ventura é uma enorme mais-valia para os funchalenses, para a cidade do Funchal e para a Madeira, mas sobretudo para Portugal, que não pode continuar refém de políticas falhadas e de décadas de socialismo que empobreceram o país", indicam no comunicado.

Os vereadores afirmam não querer mais socialismo, mas sim "um Portugal justo, seguro e com futuro".

"Os vereadores do Chega no Funchal estão totalmente mobilizados nesta luta política e estarão na linha da frente do apoio a esta candidatura, trabalhando com determinação para garantir uma vitória que devolva esperança, justiça e prosperidade aos portugueses", terminam Luís Filipe Santos e Jorge Afonso de Freitas.

