"Temos de mostrar aos cubanos de Lisboa que os madeirenses não se vergam", diz líder do CH

"Fomos comidos de cebolada, como diz o madeirense", afirmou Miguel Castro numa interpelação ao presidente do GR sobre o subsídio de mobilidade.

O líder do CH lamenta que a proposta que foi aprovada na Assembleia Legislativa da Madeira não tivesse conseguido unanimidade, "porque teria mais força".

A 18 de Fevereiro serão discutidos, na Assembleia da República, várias propostas, uma delas do CH, de alteração ao subsídio de mobilidade e Miguel Castro espera que sejam aprovadas.

"Temos de mostrar aos cubanos de Lisboa que os madeirenses não se vergam", afirmou.