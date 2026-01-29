Estatísticas do Ambiente em 2024 revelam muitos pontos positivos

Com mais água captada e distribuída, com mais praias de bandeira azul, mas também com aumento da produção de lixo, mais gastos com as corporações de bombeiros, num ano menos quente e mais chuvoso, com melhor qualidade do ar, menos incêndios mas mais área ardida, globalmente, as Estatísticas do Ambiente para o ano de 2024, divulgadas hoje pela Direção Regional de Estatística (DREM)revelam muitos mais aspectos negativos do que negativos.

Assim, por áreas, a DREM começa por falar da captação e distribuição de água.

"Os dados recolhidos pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) para 2024 indicam que foram captados na Região Autónoma da Madeira (RAM) 55,9 milhões de metros cúbicos de água (55,3 milhões de m3 em 2023) pelas entidades gestoras de serviços públicos de abastecimento de água.

Em 2024, a água distribuída na Região através da rede pública rondou os 22,9 milhões de m3, +0,8% que em 2023. 63,8% da água distribuída destinou-se ao sector doméstico, percentagem ligeiramente superior à de 2023 (62,6%). Em termos municipais, o Funchal concentrou o maior volume de água distribuída, cerca de 47,1% do total da Região (10,8 milhões de m3), o que se justifica pelo peso populacional e pela concentração da atividade económica neste município.

A percentagem de água segura no ano em análise foi de 98,7% (99,0% em 2023)", ou seja ligeiramente abaixo, ainda assim percentagem bastante alta.

RAM aumentou o número de praias com bandeira azul

"Em 2024, foi atribuída bandeira azul a 17 praias na RAM, mais uma que em 2023. Em termos de qualidade das águas balneares, das 61 analisadas, 51 foram classificadas como excelentes, 5 como boas, 2 como aceitáveis e 2 como más, existindo ainda 1 praia sem classificação. Nos municípios da Calheta, Ponta do Sol, Porto Moniz, Santana e São Vicente a totalidade das águas balneares monitorizadas foi classificada como excelente."

Crescimento dos inertes faz crescer produção global de resíduos

"De acordo com uma estimativa elaborada pela Direção Regional do Ambiente e Mar (DRAM), a produção global de resíduos na Região Autónoma da Madeira (RAM) rondou, em 2024, as 386,9 mil toneladas, traduzindo-se num acréscimo de 74,3 mil toneladas (+23,8%) relativamente ao ano anterior. Esta subida explica-se, sobretudo, pelo crescimento da deposição de resíduos inertes (+37,7% face a 2023). Importa referir que este tipo de resíduos está, principalmente, associado às atividades de construção e demolição. Assim, excluindo esta componente, a produção global de resíduos ficaria pelas 202,9 mil toneladas, 13,4% acima do valor de 2023".

Também "uma parte considerável da produção global de resíduos está associada aos resíduos encaminhados para a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra, que totalizaram cerca de 144,8 mil toneladas, em 2024, +3,8% que no ano precedente. Esta subida foi impulsionada por um aumento de 5,2% na valorização energética (incineração de resíduos), que compensou a redução de 14,8% observada na deposição em aterro sanitário", salienta dados já conhecidos anteriormente.

Por sua vez, "os resíduos destinados a reciclagem/valorização fora da RAM ascenderam a 37,3 mil toneladas, +4,1% que em 2023. Destacam-se aumentos significativos nos pneus (+73,6%), óleos usados (+56,6%), resíduos de veículos em fim de vida após desmantelamento (+24,6%) e cartão (+10,3%). Em contrapartida, há a assinalar as reduções observadas no papel (-21,5%) e na sucata/metais (-8,7%)".

"Considerando a compostagem realizada na ETRS da Meia Serra, a valorização de resíduos realizada na RAM totalizou 27,6 mil toneladas (+168,5% que em 2023), destacando-se, em particular, a valorização dos resíduos de construção e demolição, que concentraram 69,8% do total", sendo "de notar ainda, que, em 2024, o número de ecopontos na Região totalizava os 1.612".

Gastos dos corpos de bombeiros cresceram 15,7% face a 2023

No ano em referência, "as 10 corporações de bombeiros existentes na Região contavam com 755 efetivos, que prestaram cerca de 49,1 mil serviços, na sua larga maioria (74,0%) relacionados com a área da saúde/pré-hospitalar. Por sua vez, os gastos das corporações de bombeiros rondaram os 17,6 milhões de euros, +15,7 % relativamente a 2023, sendo que daquele total 86,5% diziam respeito a gastos com pessoal (85,5% em 2023)", frisa. "Na RAM, em 2024, os corpos de bombeiros apresentam uma predominância do sexo masculino (86,1%), sendo que 61,7% dos seus elementos têm idades entre os 26 e os 50 anos. Relativamente às habilitações literárias, a maioria possui o ensino secundário (61,7%), e 60,1% desempenha funções em regime profissional".

2024 foi menos quente e com mais precipitação

No domínio da meteorologia, em 2024, "a quantidade de precipitação foi ligeiramente superior à do ano precedente, quer no Funchal (550,8 mm em 2024; 527,9 mm em 2023), quer no Porto Santo (349,8 mm em 2024; 334,5 mm em 2023). No que diz respeito às temperaturas, no Funchal, a média das temperaturas máximas, em 2024, foi de 24,4ºC, menos 0,2ºC que em 2023, enquanto, no caso das mínimas, a média foi de 18,6ºC (a mesma que em 2023). Informação detalhada sobre esta temática pode ser obtida no portal da DREM, na área estatística do Território".

Qualidade do ar melhorou

Já os "dados relativos à qualidade do ar em 2024 indicam que, na aglomeração do Funchal, a percentagem de observações classificadas como 'Muito Bom' ou 'Bom' subiu para 59,5%, face aos 58,9% registados em 2023. Em paralelo, a proporção de observações com qualidade 'Média' reduziu-se para 36,4% (37,0% em 2023). As avaliações qualitativas negativas, correspondentes às categorias 'Fraco' ou 'Mau', representaram 4,1% das observações, valor idêntico ao observado no ano anterior", realça.

Menos incêndios, mas mais área ardida

De assinalar ainda, em 2024, "a ocorrência de 38 incêndios florestais (-1 que no ano precedente), que consumiram uma área de 5.190 hectares (5 154 hectares em 2023), dos quais 3.495 hectares corresponderam a áreas de matos (67,3% do total). Neste ano, os incêndios ocorreram em 9 dos 11 municípios da Região, sendo a Ribeira Brava (19 incêndios), Machico (4) e Ponta do Sol (4) os municípios que registaram o maior número de episódios desta natureza. O Funchal e Santana não registaram qualquer ocorrência", determina. E conclui: "Em termos de área ardida, a Ribeira Brava foi o município da RAM mais afetado, com 2.509 hectares de superfície afetada (48,3% do total)."