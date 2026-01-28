Francisco César diz que reunião com vice-presidente da Comissão Europeia foi "muito positiva"

O líder do PS/Açores, Francisco César, considerou "muito positiva" a reunião mantida hoje, em Bruxelas, com o vice-presidente executivo da Comissão Europeia para as Reformas e Coesão, Raffaelle Fitto, que convidou a visitar a região.

Segundo um comunicado do partido, no encontro, Francisco César abordou preocupações relacionadas com as alterações à política de coesão e a proposta para o próximo Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia, assim como com as acessibilidades e a execução de fundos comunitários.

"Houve uma grande abertura e sensibilidade do comissário para os desafios específicos das Regiões Ultraperiféricas (RUP) e, em particular, dos Açores", afirmou o líder do PS/Açores e deputado na Assembleia da República, citado na nota de imprensa.

Francisco César esteve no encontro acompanhado pelo eurodeputado André Franqueira Rodrigues e pelo vice-presidente do grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa dos Açores, Carlos Silva.

"Saímos desta reunião com a convicção de que existe uma vontade política renovada por parte da Comissão Europeia para desenvolver uma nova estratégia mais estruturada e orientada para resultados e para o desenvolvimento dos Açores e restantes RUP, plenamente ancorada no artigo 349.º do Tratado", afirmou.

O líder socialista acrescentou que Raffaelle Fitto "reconheceu a importância estratégica das RUP para o projeto europeu" e "mostrou-se sensibilizado para a necessidade de responder de forma mais eficaz aos constrangimentos estruturais que afetam estes territórios, nomeadamente no domínio dos transportes, dos custos de vida e do desenvolvimento e coesão social".

"Agora, é essencial que esta nova estratégia para as RUP não seja apenas declarativa, mas que se traduza em instrumentos concretos, financiamento adequado e previsibilidade para o futuro destes territórios e, mais importante, das suas populações", defendeu.

Francisco César formalizou o convite ao vice-presidente executivo da Comissão Europeia para visitar os Açores a breve prazo, para um contacto direto com a realidade da região.

"Nada substitui o conhecimento no terreno para compreender plenamente os desafios e o potencial das RUP", concluiu.