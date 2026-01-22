Parlamento Europeu vota hoje moção de censura à Comissão Europeia por acordo com Mercosul

O Parlamento Europeu vota hoje uma moção de censura à Comissão Europeia, apresentada pelo grupo de extrema-direita Patriotas pela Europa, que acusa o executivo comunitário de ter prejudicado os agricultores europeus com o acordo comercial UE-Mercosul.

A moção de censura tem chumbo quase garantido, uma vez que praticamente todos os grupos políticos europeus, com exceção dos Patriotas pela Europa e dos Reformistas e Conservadores Europeus (ECR), indicaram que vão votar contra.

No texto da moção de censura, entregue pelos Patriotas pela Europa na passada quarta-feira, o grupo, integrado pelo Chega, critica a aprovação do acordo comercial UE-Mercosul, acusando o executivo comunitário de ter "ignorado a oposição forte e repetida de vários parlamentos nacionais, do Parlamento Europeu e dos agricultores europeus".

Para este grupo político europeu, o acordo comercial "é contrário aos interesses da UE e dos seus cidadãos, uma vez que põe em risco um vasto leque de setores agrícolas, expondo agricultores, trabalhadores e pequenas e médias empresas europeias à concorrência desleal".

Os Patriotas pela Europa pedem assim a demissão do executivo comunitário de Ursula von der Leyen por considerarem que "a UE e a Comissão estão mais fragilizadas hoje do que nunca, devido à incapacidade persistente da presidente em ouvir os agricultores e os cidadãos e em responder aos desafios mais urgentes da União".

Esta vai ser a quarta moção de censura enfrentada pela Comissão Europeia neste mandato. Todas foram chumbadas.

Para uma moção de censura ser aprovada, é necessária uma maioria de dois terços dos eurodeputados. Os Tratados da UE estabelecem que a aprovação implica a demissão da Comissão Europeia.