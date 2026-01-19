Governador do banco central da Croácia escolhido para vice-presidente do BCE
O Eurogrupo escolheu hoje o governador do banco central da Croácia, Boris Vujcic, como vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), substituindo no cargo Luis de Guindos, cujo mandato termina no final de maio.
Fontes europeias avançaram à agência Lusa que a escolha foi feita na terceira ronda, já composta por dois candidatos de entre seis iniciais, com Boris Vujcic a arrecadar o necessário apoio (de 72% dos Estados-membros da área da moeda única - ou seja, pelo menos 16 dos 21 países do euro -, representando pelo menos 65% da população), face ao governador do banco central da Finlândia e ex-comissário europeu para Assuntos Económicos e Monetários, Olli Rehn.
Na segunda ronda de votações, o Governo português retirou a candidatura do ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro Mário Centeno à vice-presidência do BCE, num esforço para consenso que levou à retirada dos menos votados.