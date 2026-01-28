Madeira no topo dos destinos populares mundiais

A Ilha da Madeira alcançou o primeiro lugar no prestigiado ranking do TripAdvisor Travellers’ Choice – Destinos Vencedores, na categoria Populares – O Melhor dos Melhores, afirmando-se como o destino turístico mais bem classificado do mundo pelos viajantes.

De acordo com o TripAdvisor, o título O Melhor dos Melhores representa o mais elevado nível de excelência no sector das viagens e distingue destinos que, ao longo de um período de 12 meses, receberam um volume excepcional de avaliações e opiniões altamente positivas da comunidade global da plataforma. Entre mais de 8 milhões de anúncios, menos de 1% atinge este patamar de reconhecimento.

Sobre a Madeira, a escolha dos populares destaca-a como um destino ideal para famílias que procuram tranquilidade longe das multidões, realçando a diversidade de experiências ao ar livre. A plataforma sublinha actividades como observação de baleias, caminhadas em paisagens vulcânicas e a existência de piscinas naturais, que fazem da ilha uma "escapadinha perfeita" para diferentes perfis de viajantes. Como bónus, é ainda referido o vinho da Madeira, apontado como um dos grandes actrativos para os visitantes adultos.

Entre as experiências e actividades premiadas associadas ao destino Madeira destacam-se o Monte Palace Madeira e os circuitos turísticos que incluem Porto Moniz, Seixal, Floresta do Fanal e o Cabo Girão Skywalk, nomeadamente através de empresas de passeios em jipe, reforçando a actratividade da oferta turística regional.

O ranking dos 25 destinos populares mais bem classificados inclui ainda cidades e regiões de renome internacional, como Tbilisi (Geórgia), Chicago (Estados Unidos), Milão (Itália), Glasgow (Reino Unido), Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos) e Viena (Áustria), bem como destinos emergentes e exóticos como Quy Nhon (Vietname), Taghazout (Marrocos), Bentota (Sri Lanka) ou as Ilhas Cook, no Pacífico.

A presença da Madeira no topo desta lista, à frente de destinos históricos, urbanos e balneares de vários continentes, reforça o posicionamento da Região Autónoma como um destino turístico de excelência à escala global, reconhecido directamente pela experiência e satisfação dos viajantes.