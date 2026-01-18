Líder do JPP apela ao exercício do "voto de expressão popular"
Após exercer o seu direito de voto esta manhã em Gaula, Élvio Sousa, líder do Juntos pelo Povo (JPP), sublinhou a importância da participação cívica nas eleições presidenciais.
“As eleições para a Presidência da República são fundamentais no âmbito da democracia portuguesa”, afirmou o secretário-geral do JPP.
“A mensagem que gostaria de transmitir hoje, em nome do JPP, é que os portugueses exerçam esse direito para a eleição desse cargo relevante para a magistratura de influência em Portugal e, nesse sentido, apelar para esse exercício do voto de expressão popular”, reforçou Élvio Sousa.
O líder do JPP destacou o papel da população no fortalecimento da democracia e na escolha de representantes com impacto na vida política do país.
O apelo surge depois de, num ronda feita pelos concelhos da Região às 10 horas, se ter verificado que a afluência às urnas no concelho de Santa Cruz era atípica, abaixo do normal para esta hora da manhã.
“Até agora está atípico, abaixo daquilo que é normal”
Menos de uma centena de votantes em duas horas na secção 14 da Escola da Assomada, no Caniço