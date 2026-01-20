Miguel Castro desmonta proposta do JPP sobre o gás

O líder regional do CH comentou a proposta do JPP para incluir o gás de petróleo liquefeito (GPL) na lista de combustíveis com preços máximos, considerando que não faz sentido na forma em que é apresentada.

Miguel Castro acusa o JPP de "esconder" que, nos Açores, o GPL não está na mesma lista de combustíveis rodoviários mas, sim, em diploma próprio.

Por outro lado, afirma, nos Açores, o Governo Regional "assume a diferença entre o custo real e o preço pago pelo consumidor".

Miguel Castro não tem dúvidas que, no modelo dos Açores, "quem paga a diferença é contribuinte" e acusa o JPP de "populismo".