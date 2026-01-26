Dois britânicos detidos em França por envolvimento em grupos de extrema-direita

Dois cidadãos britânicos suspeitos de serem ativistas de extrema-direita foram detidos no domingo em França por suspeita de organização e participação em manifestação contra a imigração.

Os dois homens, que estavam a transmitir vídeos em direto, foram detidos no domingo à noite, afirmou hoje a Câmara Municipal de Pas-de-Calais, norte de França.

Os dois britânicos, com idades aproximadas de 35 e 50 anos, foram detidos por incitar ao ódio e envolvimento num grupo com a intenção de cometer violência, acrescentou o Ministério Público.

As autoridades judiciais franceses basearam-se nos comentários dos dois indivíduos difundidos através das redes sociais.