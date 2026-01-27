ACIF assina memorando de cooperação durante visita a Hong Kong e Macau

A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) realizou, entre 10 e 16 de Janeiro, uma missão empresarial a Hong Kong e Macau, com o objectivo de promover contactos institucionais, apresentar projectos tecnológicos portugueses e estabelecer novos mecanismos de cooperação económica.

A comitiva foi liderada pelo presidente da Direcção da ACIF-CCIM, António Jardim Fernandes, e integrou o secretário-geral, Assis Correia. Segundo a nota da associação, o programa incidiu na internacionalização da economia regional e no reforço das relações entre Portugal e a Ásia.

Em Hong Kong, a missão incluiu a apresentação dos resultados do consórcio eGames Lab, dedicado ao desenvolvimento de soluções nas áreas dos videojogos, tecnologias imersivas e indústrias criativas. A organização refere que a iniciativa permitiu demonstrar “a capacidade do consórcio em desenvolver soluções inovadoras” e captar “elevado interesse junto dos ecossistemas tecnológicos asiáticos”.

De acordo com o comunicado, a componente “permitiu validar o interesse de entidades institucionais e económicas da Região por projectos desenvolvidos em Portugal”, reforçando o posicionamento do eGames Lab como plataforma de cooperação internacional.

Na mesma cidade, a delegação visitou o Clube Lusitano, onde foram assinalados os laços com a comunidade portuguesa local, descrita como “ponte histórica entre Portugal e a Ásia”, e reuniu-se com o Hong Kong Trade Development Council, entidade responsável pela promoção do comércio externo da região.

Em Macau, a comitiva reuniu-se com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, num encontro com o presidente Carlos Sid Alves, realizado na sede do Banco Nacional Ultramarino. O objectivo foi lançar bases para futuras relações económicas entre a Madeira e o território.

Ainda em Macau, foi assinado um Memorando de Entendimento com o Institute for Diversified Economic Development of Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin, na Macau University of Science and Technology. Segundo a ACIF-CCIM, o acordo abre “novas perspectivas de cooperação empresarial e institucional” numa zona económica considerada “uma das áreas mais dinâmicas do sul da China”.

A delegação visitou também o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), onde recebeu informações sobre os fluxos comerciais entre Portugal e a China através de Macau.

No balanço final, a associação afirma que a missão confirmou “a importância de uma presença activa e estratégica da Região Autónoma da Madeira nos mercados asiáticos” e que a iniciativa reforça o seu papel “enquanto agente de internacionalização do tecido empresarial madeirense”.