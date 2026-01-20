CHEGA quer reforço do financiamento da RTP Madeira e Açores para garantir serviço público

O grupo parlamentar do CHEGA na Assembleia da República deu entrada de um projecto de resolução que recomenda ao Governo da República o reforço do financiamento dos centros regionais da RTP na Madeira e nos Açores, considerando tratar-se de uma medida essencial para garantir o serviço público de comunicação social, a coesão territorial e a valorização das realidades insulares.

De acordo com o partido, "a iniciativa sublinha que os centros regionais da Rádio e Televisão de Portugal desempenham um papel estruturante na informação de proximidade, na promoção da identidade cultural, na cobertura da vida política, social e económica das regiões autónomas e na concretização do princípio constitucional da autonomia".

O CHEGA sublinha que, apesar disso, a RTP-Madeira e a RTP-Açores enfrentam há anos constrangimentos financeiros persistentes, que limitam a qualidade da programação e a capacidade de investimento em meios técnicos, humanos e tecnológicos.

O partido alerta que a ausência de medidas específicas na proposta de Orçamento do Estado para 2025 destinadas ao reforço do financiamento da RTP regional compromete a sustentabilidade do serviço público nas ilhas, fragiliza a produção de conteúdos locais e reduz a representação das Regiões Autónomas no espaço mediático nacional.

Para o deputado Francisco Gomes, eleito pelo círculo da Madeira, esta situação traduz o que considera ser um desinteresse continuado do Estado pelas regiões autónomas e um enfraquecimento da coesão nacional.

Quando o Estado corta ou ignora o financiamento da RTP regional, está a silenciar as regiões autónomas. Isto não é neutralidade, mas sim um vergonhoso abandono político e desvalorização da Madeira e dos Açores". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Já a deputada Ana Martins, eleita pelo círculo dos Açores, aponta que o projecto de resolução recomenda ainda que o reforço financeiro se traduza num aumento efetivo da capacidade de produção de conteúdos regionais, na melhoria dos meios técnicos e humanos e na criação de uma estratégia estável e plurianual de valorização do serviço público de média nas Regiões Autónomas.

Sem uma RTP regional forte, perde a democracia, perde a identidade e perde a coesão do país. O serviço público não pode ser centralista nem tratar as regiões autónomas como um rodapé informativo". Ana Martins, deputada na Assembleia da República

O CHEGA reafirma que continuará a defender uma comunicação social pública plural, próxima e verdadeiramente nacional, garantindo que a Madeira e os Açores têm voz própria, meios adequados e respeito institucional no espaço mediático português.